LEVATEJE ER VINO, ANZI IL DRINK! - IL DISASTROSO INGLESE DI TOTÒ CUFFARO CHE TRASFORMA LA FAMOSA FRASE DI MARTIN LUTHER KING “I HAVE A DREAM” IN QUALCOSA DI PIÙ SIMILE A “I AM AN DRINK” - FORSE “TOTÒ VASA VASA” STAVA PENSANDO AI VINI DELLA SUA TENUTA O SEMPLICEMENTE, OLTRE AL SICILIANO, NON MASTICA ALTRE LINGUE… - VIDEO