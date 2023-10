A LEZIONE DI MALA-MOVIDA - DOPO LA FESTA AUTOGESTITA DI SABATO SCORSO DAVANTI AL LICEO “LEONARDO DA VINCI” DI MILANO, FINITA CON SPRAY AL PEPERONCINO, FURTI E UNA MAXI RISSA, PARLA LA PRESIDE, LUISA FRANCESCA AMANTIA: “AFFRONTEREMO LA QUESTIONE CON I RAGAZZI NELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA. SERVE UN CONFRONTO” (AMMAZZA, NON SARÀ TROPPO DURA?) – LA DIRIGENTE PUNTA IL DITO CONTRO “GRUPPI DI SOGGETTI ESTERNI CHE HANNO ROVINATO UN MOMENTO DI FESTA…”

Estratto dell’articolo di Giovanna Maria Fagnani per il “Corriere della Sera”

Luisa Francesca Amantia

La preside Luisa Francesca Amantia da 10 anni guida il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano, che ogni anno è in cima alla classifica Eduscopio come miglior istituto scientifico del capoluogo lombardo. Ma è già la seconda volta che il da Vinci fa parlare di sé anche per i disordini che scoppiano al «Leofest», il partito promosso ogni anno scolastico dalle liste studentesche per celebrare il ritorno a scuola.

La maxi festa — solitamente con oltre un migliaio di giovanissimi ammassati a ballare — si tiene in via Respighi, di fronte all'ingresso dell'istituto. Dj set e alcol a prezzi popolari (i bicchierini a 2 euro, la birra a 3, i cocktail a 5). [...]

Gli anni scorsi non erano mancati i problemi, sabato sera è finita in un parapiglia, con spray al peperoncino, furti e una maxi rissa. Professoressa Amantia, cosa ne pensa?

«Sono davvero molto dispiaciuta per ciò che è accaduto durante la festa promossa dai nostri studenti davanti al Liceo. È una consuetudine, la organizzano ogni anno. Ho saputo quello che era accaduto leggendo i giornali».

caos alla festa autogestita al liceo leonardo di milano 3

Ha parlato di quanto accaduto coi ragazzi?

«Non ancora, ma lo faremo assolutamente. È un argomento importante, che affronteremo nelle lezioni di educazione civica. Spiace che un momento di festa, che i ragazzi promuovono con tutte le buone intenzioni, per conoscersi e passare un po' di tempo insieme, sia stato rovinato dall'incursione di un gruppo di soggetti esterni». [...]

Già nel 2021 fuori dal noto liceo scientifico del centro di Milano, erano scoppiate risse e si erano registrati numerosi malori per eccesso di alcol (con le ambulanze che non riuscivano a passare per l’ingorgo dei presenti). Sabato a provocare il panico sarebbero state due gang di ragazzi di origini straniere (in gergo milanese i «maranza»): con lo spray al peperoncino avrebbero provocato un fuggi fuggi generale, per poi rubare catenine e portafogli in mezzo alla folla.

