A LEZIONE DI SIESTA - NELLE SCUOLE ELEMENTARI CINESI SONO ARRIVATI I "BANCHI-LETTO" PER PERMETTERE AGLI STUDENTI DI FARE IL RIPOSINO POMERIDIANO (OBBLIGATORIO) SENZA DOVER USCIRE DALL'AULEA - LE SCRIVANIE SONO DOTATE DI UNA SEDIA RECLINABILE CHE SCIVOLA SOTTO IL PIANO DI SCRITTURA E SI TRASFORMA IN UNA BRANDINA…

Da www.r101.it

banchi letto nelle scuole cinesi

In una scuola elementare cinese hanno ideato un modo rivoluzionario per far fare il riposino (obbligatorio!) agli studenti, senza farli uscire dall’aula, ma nemmeno senza farli alzare dal banco!

Ad Handan, nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei, è stato introdotto il banco-letto, un normale banco a scrivania con sedia a panca, che, quando cala la palpebra, si trasforma in un comodo lettino: il piano di scrittura si solleva, la sedia si reclina, et voilà… basta aggiungere una morbida copertina!

banchi letto nelle scuole cinesi

Certo, vedere questi piccoli alunni così incasellati fa dubitare che riescano a dormire tutti per davvero. Del resto prima era peggio: il sonnellino (sempre obbligatorio!) lo dovevano fare appoggiando la testa sul banco.

banchi letto nelle scuole cinesi banchi letto nelle scuole cinesi banchi letto nelle scuole cinesi banchi letto nelle scuole cinesi banchi letto nelle scuole cinesi