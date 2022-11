LEZIONE DI SOPRAVVIVENZA! DALLA NIGERIA ALLE CANARIE: TRE MIGRANTI VIAGGIANO AGGRAPPATI PER 11 GIORNI AL TIMONE DI UNA PETROLIERA - LA NAVE, BATTENTE BANDIERA MALTESE, È PARTITA DA LAGOS IL 17 NOVEMBRE ED È ARRIVATA A LAS PALMAS LUNEDÌ. GLI UOMINI MOSTRAVANO SINTOMI DI DISIDRATAZIONE E IPOTERMIA E SONO STATI TRASFERITI NEGLI OSPEDALI DELL’ISOLA...

Marco Bruna per corriere.it

Erano disposti a tutto pur di scappare dal loro Paese d’origine e trovare asilo in Europa. Anche viaggiare 11 giorni e 11 notti - un percorso di oltre 2.700 miglia nautiche - aggrappati al timone di un’enorme petroliera, in mare aperto, rischiando di annegare.

migranti dalla nigeria alle canarie aggrappati al timone di una petroliera

Quando il Servizio di soccorso marittimo spagnolo li ha salvati, i tre uomini, probabilmente di origine senegalese, erano disidratati e indeboliti. Sono stati trasferiti negli ospedali di Las Palmas, sull’isola di Gran Canaria, per ricevere assistenza medica.

Secondo il sito web MarineTraffic, la nave battente bandiera maltese che li ha portati in Europa, la Alithini II, è partita da Lagos, in Nigeria, il 17 novembre ed è arrivata a Las Palmas lunedì.

I tre uomini si sono nascosti in un piccolo spazio sotto la poppa, proprio dove il timone si inserisce nella nave, e dove in caso di mare grosso non ci sarebbe stato scampo. L’immagine di loro tre seduti sul timone sotto la poppa, con i piedi a meno di mezzo metro dall’acqua, scattata dai marinai di Salvamar Nunki, ha fatto il giro del mondo.

migranti dalla nigeria alle canarie aggrappati al timone di una petroliera

Come ha dichiarato la responsabile del centro di soccorso marittimo di Las Palmas, si tratta di un luogo «inadatto a ospitare persone in mare aperto. I migranti hanno corso il rischio di morire per disidratazione, annegamento o ipotermia».

La nave ha viaggiato fino a Las Palmas senza scali. I tre uomini verranno rispediti nel Paese di origine: verranno reimbarcati sulla stessa nave che batte bandiera maltese e non potranno sbarcare finché non saranno nuovamente sulle coste nigeriane.

Non è la prima volta che gruppi di migranti in condizioni disperate vengono salvati nel porto di Las Palmas: nel novembre 2020 altre tre persone erano state trovate aggrappate al timone della Ocean Princess II. Un mese prima, altri tre si trovavano sulla petroliera norvegese Champion Pula. Entrambe le imbarcazioni arrivavano da Lagos.

migranti dalla nigeria alle canarie aggrappati al timone di una petroliera LE ROTTE DEI MIGRANTI VERSO L ITALIA migranti dalla nigeria alle canarie aggrappati al timone di una petroliera