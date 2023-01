LI MORTACCI SUEZ – CI RISIAMO: UNA NAVE CARGO SI È INCAGLIATA NEL CANALE DI SUEZ, COME DUE ANNI FA LA EVER GIVEN. ALLORA IL MONDO SI BLOCCÒ: LA VICENDA CI REGALÒ IMPERDIBILI MEME, SI SPRECARONO FIUMI DI INCHIOSTRO SUL MONDO GLOBALIZZATO E SUL FATTO CHE NON SI SAREBBE PIÙ TORNATI INDIETRO. EVIDENTEMENTE, NON È STATO COSÌ…

M V GLORY

(ANSA) – Una nave cargo si è incagliata nel Canale di Suez, la strategica via d'acqua che collega l'Asia all'Europa via mare: lo ha segnalato su Twitter la compagnia armatrice, la norvegese Leth. "La M/V Glory si è incagliata" navigando in direzione sud "vicino ad Alaqantarah. I rimorchiatori della Suez Canal Authority stanno attualmente cercando di rimettere la nave in galleggiamento", si limita ad informare il tweet.

