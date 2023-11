7 nov 2023 14:01

LI MORTAI NOSTRI! - COSA CI FA UN ENORME MORTAIO PER IL PESTO SUL TAMIGI? SI TRATTA DI UNA TROVATA DELLA REGIONE LIGURIA PER PROMUOVERE IL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL TURISMO MONDIALE - LA CAMPAGNA HA SCATENATO LE POLEMICHE DEL PD, CON IL CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE LUCA GARIBALDI CHE HA ATTACCATO: "LA REGIONE HA SPESO MEZZO MILIONE DI EURO PER L'INIZIATIVA. NON SO SE CI SARANNO ANCHE DEI FIGURANTI VESTITI DA FOGLIE DI BASILICO O DA PINOLI, MA NON MI STUPIREBBE..."