24 feb 2023 15:18

LI RICONOSCETE DAI CAPEZZOLONI (DI LUI) E DAGLI ARTIGLI DA ARPIA (DI LEI)? - NONOSTANTE LEI NON SIA PIÙ UNA "PISCHELLA", LA SUA RELAZIONE CON IL "TOY-BOY" È PIÙ FOCOSA CHE MAI - I DUE HANNO PUBBLICATO UN SELFIE "COME MAMMA LI HA FATTI" PER CELEBRARE I QUATTRO ANNI DI MATRIMONIO - TEMPO FA LEI AVEVA RIVELATO CHE IL SEGRETO DELLA SUA GIOVINEZZA È IL MARITO: "PER SEMBRARE GIOVANE SUCCHIO IL…" - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO