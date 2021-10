DU VACCINI IS MEGL CHE ONE – IL VACCINO ANTI-COVID E QUELLO CONTRO L’INFLUENZA SI POTRANNO SOMMINISTRARE INSIEME. IL VIA LIBERA È ARRIVATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE CON UNA CIRCOLARE – IN PRATICA CHI GIÀ RIENTRA NELLA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO L’INFLUENZA E NON HA ANCORA RICEVUTO LA DOSE ANTI COVID O APPARTIENE ALLE CATEGORIE FRAGILI PER LE QUALI È CONSIGLIATA LA TERZA DOSE, POTRÀ RICEVERE ENTRAMBI I VACCINI NELLO STESSO MOMENTO. NON SOLO: SARÀ POSSIBILE ANCHE EFFETTUARE LA SOMMINISTRAZIONE DI UN ALTRO VACCINO DEL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI PER...