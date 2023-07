LIBERATE I CAPEZZOLI! – NELLE PISCINE ITALIANE IL TOPLESS RIMANE UN TABÙ: NONOSTANTE NON CI SIA ALCUNA LEGGE CHE VIETI LA POSSIBILITÀ DI ABBRONZARSI A SENO SCOPERTO, TROVARE UNA STRUTTURA CHE CONSENTA DI NON INDOSSARE IL PEZZO SUPERIORE DEL COSTUME È PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE – CI SIAMO FATTI SUPERARE A DESTRA DA SPAGNA E GERMANIA DOVE SONO RIUSCITI A METTERE IN UN ANGOLO I BACCHETTONI...

Estratto dell’articolo di Benedetta Perilli per “la Repubblica”

TOPLESS IN PISCINA

Un seno nudo è ancora oggi un problema. Mentre dalla Catalogna arriva la notizia del divieto di discriminazione delle donne che vogliono accedere nelle piscine comunali in topless, in quasi tutto il resto del mondo — e soprattutto in Italia — questa libertà non è ancora concessa. Eppure la legge italiana parla abbastanza chiaro.

«Il topless non costituisce assolutamente reato, salvo ordinanze comunali su tutto ciò che accade in pubblica via. In spiaggia o in piscina, pubblica come privata, una donna può liberamente stare in topless ad eccezione dei regolamenti interni che possono riguardare in generale il dress code , come accade in alcuni circoli privati che impongono ad esempio l’uso della cravatta», spiega l’avvocato Gian Ettore Gassani.

BERLINO AUTORIZZA IL TOPLESS IN PISCINA

Semplice a dirsi ma non altrettanto a farsi. Contattando alcune piscine italiane la possibilità di esporre il seno nudo all’interno delle strutture non sembra essere concessa.

Al circolo Villa De Sanctis di Roma «non si può, ci sono i bambini. Ma se si sta a pancia in sotto forse si può provare»; alla Fulvio Bernardini di Roma «non esiste un vero e proprio divieto ma si preferisce sconsigliare il topless perché la struttura è frequentata da famiglie»;

all’Acquachiara Frullone di Napoli «si porta il costume intero, non perché sia scritto nel regolamento ma perché nessuno ce lo ha mai chiesto» mentre alla Saini di Milano «vige il divieto assoluto come stabilito dal regolamento del buoncostume. Mica siamo al mare».

Insomma, nonostante il primo monokini indossato da Peggy Moffitt e i seni nudi mostrati da Brigitte Bardot a Saint-Tropez negli anni Sessanta; nonostante il clamore dell’ordinanza del 1982 del sindaco di Tropea che permetteva il topless in spiaggia ma soltanto per i “seni belli”; nonostante i busti esposti politicamente come quelli delle attiviste Femen, il seno femminile continua a essere un simbolo della battaglia per la parità di genere.

Non in Catalogna, però, dove la Generalitat de Catalunya ha appena ribadito che è vietato vietare il topless femminile nelle piscine comunali […] Lo scorso marzo anche il governo dello Stato di Berlino ha autorizzato il topless libero per tutti nelle piscine pubbliche.

