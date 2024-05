LIBERI LIBERI SIAMO NOI… – DAVIDE ROSSI, IL FIGLIO DI VASCO, È STATO ASSOLTO IN APPELLO DALL’ACCUSA DI LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E OMISSIONE DI SOCCORSO. PER I GIUDICI “IL FATTO NON SUSSISTE” – IN PRIMO GRADO ERA STATO CONDANNATO A 1 ANNO E 10 MESI – NEL 2016, A ROMA, A BORDO DELLA SUA AUDI Q5 IL 38ENNE NON HA RISPETTATO LO STOP E HA TRAVOLTO UNA FIAT PUNTO CON DUE RAGAZZE A BORDO, RIMASTE FERITE. POI SE NE ERA ANDATO, FACENDO COMPILARE IL MODULO DEL CID ALL'AMICO CHE ERA CON LUI IN AUTO...

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per https://roma.repubblica.it/

davide rossi

"Mio padre è una persona in vista e tutti vedono la possibilità di prendere soldi. Spero che la giustizia trionfi, ma oggi non è andata così". Aveva detto Davide Rossi dopo la condanna a 1 anno e 10 mesi rimediata dopo un incidente stradale. Le sue speranze sono state esaudite oggi: è stato assolto in Appello. E con lui anche Simone Spadano, accusato di favoreggiamento.

[…]

“Lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale”, era l’accusa contestata al figlio di Vasco. Tutta colpa dei fatti avvenuti il 16 settembre del 2016, quando secondo i pm avrebbe causato un sinistro stradale allontanandosi poi dal luogo dell’incidente.

DAVIDE ROSSI E VASCO

Quella sera il ragazzo era in zona Balduina, a bordo della sua Audi Q5 quando non rispettando il segnale di “Stop”, secondo le accuse, è andato a “impattare – scrivono gli inquirenti – contro la fiancata sinistra” di una Fiat Punto.

Rossi era in macchina con un suo amico, Simone Spadano, che in primo grado aveva rimediato una condanna a 9 mesi per favoreggiamento: secondo i magistrati infatti avrebbe aiutato il figlio del cantante “ad eludere le indagini dichiarando di essere stato lui al volante dell'autovettura e il responsabile del sinistro stradale sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole di incidente”.

giulia matteucci davide rossi foto di bacco (2)

A fare le spese dell’incidente sono state due ragazze che dopo pochi giorni hanno denunciato l’accaduto presentando anche un referto in cui venivano sottolineate ferite guaribili in 40 giorni.

Accuse che oggi sono cadute in appello. "Ho detto al mio amico di fare la constatazione amichevole – aveva già spiegato in aula Rossi ricostruendo i fatti - e me ne sono andato con la ragazza perchè era molto scossa dall'incidente, sapendo che stavano facendo il cid ero tranquillo". E ancora: "Non navigo nell'oro e non ho un lavoro stabile i giornali hanno scritto cose allucinanti su di me, sempre per rifarsi sul nome di mio padre,ma mi prendo pregi e difetti di essere figlio di Vasco". [...]

DAVIDE ROSSI

A Rossi era stata ritirata anche la patente. Poi oggi il ribaltone: Davide Rossi e l’amico sono stati assolti. Per questo l’avvocata che assiste il figlio del cantautore, Giulia Bongiorno, esprime “soddisfazione”.

davide rossi