È LIBERO RUBIN TALABAN, UNO DEI DUE UOMINI CONDANNATI PER L’AGGRESSIONE CON L’ACIDO A LUCIA ANNIBALI – TALABAN SAREBBE DOVUTO USCIRE FRA 15 MESI MA HA OTTENUTO UNO SCONTO DI PENA PER BUONA CONDOTTA (HA PASSATO IN CARCERE 9 ANNI SUI 12 DELLA CONDANNA) – È STATO ESPULSO DALL’ITALIA ED È TORNATO IN ALBANIA…

Estratto dell’articolo di Alessio Ribaudo per www.corriere.it

Sarebbe dovuto uscire fra 15 mesi ma, per buona condotta, Rubin Talaban ha ottenuto la libertà in anticipo. Il 41enne che ha sfregiato, a Pesaro, con l’acido il volto dell’avvocata Lucia Annibali — è uno dei due condannati come esecutori materiali dell’aggressione — ha ottenuto uno sconto di pena che gli ha consentito di uscire prima dal carcere, dopo aver scontato 9 anni di pena su 12 (gli altri due anni di sconto sono previsti dalla legge).

La fine della detenzione risale ad aprile, ma la notizia […] si è appresa soltanto adesso nel corso di un altro processo che lo vede coinvolto. L’uomo è stato espulso lo scorso aprile dall’Italia ed è tornato in Albania da uomo libero: non potrà più tornare per 10 anni.

Talaban detto Ago, tre anni fa, aveva sostanzialmente chiesto perdono, ammettendo di aver commesso il reato, ma l’ex deputata di Italia Viva — costretta a svariate decine di operazioni al volto — non lo ha poi voluto incontrare.

L’agguato

La notte del 16 aprile 2013 Talaban e Altistin Precetaj (anche lui poi condannato a 12 anni di carcere) attesero incappucciati Lucia Annibali sul pianerottolo della sua abitazione. […] raccontò lei al Corriere π…] «Fu preciso, lento, sicuro. L’ho visto prendere la mira e tirarmi il liquido in faccia, dal basso verso l’alto, da destra verso sinistra». Ago, dopo 15 giorni di latitanza, fu arrestato nel Chietino mentre progettava di fuggire in Albania.

Le sentenze, poi, stabilirono che ad assoldarli fu l’avvocato Luca Varani. L’ ex fidanzato di Annibali, condannato in via definitiva a 20 anni per stalking e tentato omicidio, è detenuto nel carcere di Pescara ma […] anche lui potrebbe lasciare la cella prima del 2033.

