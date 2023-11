28 nov 2023 08:18

LIBERTÀ DALLA STAMPA - UN PROIETTILE CALIBRO 357 MAGNUM, INFILATO IN UNA BUSTA GIALLA PLASTIFICATA, È STATO INDIRIZZATO A UN GIORNALISTA ROMANO DI GIUDIZIARIA - ALL'INTERNO DEL PLICO, ANCHE UN FOGLIO CON QUATTRO RIGHE SGRAMMATICATE, SCRITTE AL COMPUTER IN CARATTERI MAIUSCOLI, DAL CONTENUTO INQUIETANTE: “QUESTO È UNO DEI 6 CHE FICCHIAMO IN TESTA AL GIORNALISTA BASTARDO” - NEI PRIMI SEI MESI DEL 2023, I GIORNALISTI MINACCIATI IN ITALIA SONO STATI 234…