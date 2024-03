LICENZA DI… DARTI UN CALCIO IN CULO - JAMES BOND È PRONTO A CAMBIARE FACCIA: DOPO L’ADDIO DI DANIEL CRAIG, PARE CHE IL RUOLO DI 007 SIA STATO PROPOSTO AD AARON TAYLOR-JOHNSON, ATTORE 33ENNE FAMOSO PER LA PARTE IN "KICK-ASS” – SECONDO I TABLOID BRITANNICI, L’ATTORE FIRMERÀ IL CONTRATTO NEI PROSSIMI GIORNI – ALLA REGIA POTREBBE ESSERCI IL PREMIO OSCAR…

James Bond sembra ormai vicino a cambiare volto. Dopo mesi di indiscrezioni sul possibile successore di Daniel Craig, ora pare esserci un nome: Aaron Taylor-Johnson. "The Sun" riporta infatti che all'attore 33enne, famoso per il ruolo di "Kick-Ass", è stato ufficialmente proposto il ruolo: "Bond è il lavoro di Aaron, se volesse accettarlo. L'offerta formale è sul tavolo e sono in attesa di una risposta".

[…] Per la stampa britannica è ormai certo che sarà Aaron Taylor-Johnson il nuovo James Bond. L'attore firmerà il suo contratto nei prossimi giorni, per poi prepararsi al grande annuncio. Tesi supportata anche da alcune recenti dichiarazioni dell'attore che, senza sbilanciarsi troppo, ha ammesso: "Trovo affascinante e meraviglioso che le persone mi vedano in quel ruolo. Lo prendo come un grande complimento".

Dopo essersi fatto conoscere per i ruoli in "Kick-Ass", "Nowhere Boy" e "Animali notturni", Aaron Taylor-Johnson è pronto a dare una sferzata alla sua carriera. Oltre al ruolo dell'agente 007, infatti, nel 2024 sarà al cinema con il thriller "The Fall Guy", al fianco di Ryan Gosling ed Emily Blunt e apparirà anche nell'attesissimo remake dell'horror gotico del 1922 "Nosferatu", diretto da Robert Eggers e con un cast stellare (Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp e Willem Dafoe).

Per quanto riguarda la regia, invece, era negli scorsi mesi era circolato il nome di Christopher Nolan […]

