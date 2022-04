LUIGINO FA IL DURO CON GLI OLIGARCHI - DI MAIO IN UN'INTERVISTA ALLA "BILD" AVVISA MOSCA: "SIAMO STATI TEMPESTIVI E RIGIDI, E CONTINUEREMO A ESSERLO. A OGGI ABBIAMO FATTO SEQUESTRI PER UN VALORE COMPLESSIVO CHE SI AGGIRA INTORNO AI 900 MILIONI DI EURO. L'ITALIA È DISPONIBILE A CONTRIBUIRE AGLI SFORZI NEGOZIALI IN ATTO NEL RUOLO DI GARANTE IN POSSIBILI SOLUZIONI DI NEUTRALITÀ PER L'UCRAINA…"