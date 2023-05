20 mag 2023 19:50

LIKE A ROLLING STONE! - JADE JAGGER, FIGLIA DELLA LEGGENDA DEI ROLLING STONES MICK JAGGER, È STATA CONDANNATA DA UN TRIBUNALE DI IBIZA A PAGARE UNA MULTA DI 1.400 EURO PER AVERE AGGREDITO UNA POLIZIOTTA SPAGNOLA - PARE CHE 51ENNE SI SIA SCAGLIATA CONTRO L’AGENTE IN UN RISTORANTE PER DIFENDERE IL SUO COMPAGNO “UBRIACO E SOTTO EFFETTO DI DROGHE” CHE SI ERA MESSO A INSULTARE PERSONALE E CLIENTE…