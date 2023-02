21 feb 2023 08:22

LINEA DURA IN GIAPPONE DA PARTE DEL GRUPPO PANASONIC SUI CASI DI MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO: SARÀ PREVISTO IL DEMANSIONAMENTO PER I DIPENDENTI RITENUTI RESPONSABILI DI UN'INFRAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO, ANCHE NEL CASO DI UN SOLO INCIDENTE - IN DETERMINATE SITUAZIONI SI PROCEDERÀ CON IL LICENZIAMENTO - ORA SI' CHE LE ACCUSE DI MOLESTIE POSSONO ESSERE USATE COME UN'ARMA PER "UCCIDERE" UN CAPO SGRADITO...