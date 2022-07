IL LINGUISTA LUCA SERIANNI TRAVOLTO SULLE STRISCE A OSTIA: È IN COMA IRREVERSIBILE - L’EX PROFESSORE DELLA SAPIENZA, 74 ANNI, È STATO SOCCORSO DALLA DONNA DI 52 ANNI CHE L’HA INVESTITO – SERIANNI VIVE DA MOLTI ANNI AD OSTIA, DOV’È MOLTO ATTIVO IN AMBITO CULTURALE E SOCIALE: LE LECTIO MAGISTRALIS SULLA DIVINA COMMEDIA…

Bianca Michelangeli per corriere.it

È stato investito ad Ostia Luca Serianni, celebre linguista e filologo che adesso lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Camillo. Serianni, 74 anni, stava attraversando la strada all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri quando è stato travolto da un’auto. Alla guida della mezzo – una Toyota Yaris – c’era una donna di 52 anni, che si è fermata a prestare soccorso. L’incidente, le cui dinamiche saranno accertate dalle indagini della polizia locale, è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino.

Le condizioni di Serianni sono parse da subito gravissime e, dopo essere stato trasportato d’urgenza al Grassi di Ostia, lo studioso è stato trasferito all’ospedale San Camillo, dove si troverebbe adesso ricoverato in coma irreversibile. Vicepresidente della Società Dante Alighieri, Luca Serianni ha insegnato all’università Sapienza di Roma per quasi quarant’anni, dal 1980 al 2017. Considerato uno dei più influenti studiosi di storia della lingua italiana, è socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei. Vive da molti anni ad Ostia, dov’è molto attivo in ambito culturale e sociale: l’anno scorso aveva tenuto, nella cornice della Chiesa di Regina Pacis, tre lectio magistralis gratuite sulla Divina Commedia.

