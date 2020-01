LA LINK UNIVERSITY È AL VERDE! – L’UNIVERSITÀ PREDILETTA DAI GRILLINI, AL CENTRO DEL CASINO DEL RUSSIAGATE, VERSA IN CONDIZIONI FINANZIARIE PIUTTOSTO GRAVI. LA PROTESTA DEL PERSONALE CHE NON RICEVEVA GLI STIPENDI DA OTTOBRE E LA LETTERA DI SCOTTI – LA LINK HA CHIESTO UN CONTRIBUTO PUBBLICO AL MIUR, MA NEL FRATTEMPO HA UN CONTENZIOSO CON CORTE DEI CONTI E TAR…

Jacopo Iacoboni per “la Stampa”

CASALE SAN PIO - LINK CAMPUS

Non c' è mai pace per la Link University, l' Università più amata dai grillini, finita citata nel Russiagate, dove tenne un insegnamento il maltese Joseph Mifsud poi scomparso nel nulla, "the professor", figura centrale nel Mueller Report da cui partì l' inchiesta del Fbi sulla Russia e Trump. Oggi l' Università è in una situazione finanziaria grave, e in tutto il periodo prenatalizio il personale è rimasto in agitazione perché non riceveva gli stipendi da ottobre.

Una prima toppa è stata messa, ma molti problemi restano. I fatti sono questi. Lunedì 16 dicembre la direzione della Link convoca un' assemblea del personale. I dipendenti sono furibondi perché, in quel momento, l' ultimo stipendio che hanno preso è settembre. La crisi finanziaria, dicono, è inquietante. Il direttore della Link, Pasquale Russo, disdice la prima riunione con questa comunicazione: «Causa la presenza del ministro degli esteri del Kossovo, la riunione di oggi di tutto il personale è spostata a domani alle 16,30» (parentesi: quel ministro è Behgjet Pacolli, imprenditore kosovaro, con ottimi e assai discussi rapporti in Russia e con il Cremlino).

Il giorno dopo, altro rinvio: stavolta per la «palestra occupata dalle lauree, e la biblioteca occupata da un convegno di presidente e rettore». Il 20 dicembre deve intervenire Vincenzo Scotti in persona, il presidente della Link, l' uomo che con Frattini l' ha costruita, facendo poi entrare nel capitale il discusso avvocato svizzero-tedesco Stephan Roh (legato alla Russia), e concludendo un accordo con la Lemonosov University di Mosca.

Scotti scrive una lettera a tutti, docenti e dipendenti: «Carissimi, sappiamo bene la difficoltà vostra e delle vostre famiglie, e nonostante tutto la vostra dedizione al lavoro. In questo difficile passaggio vorrei darvi una informazione». L' ex ministro democristiano ricorda che la legge italiana dal 1991 assicura un contributo pubblico alle università legalmente riconosciute. La Link però ha sviluppato nel frattempo un contenzioso con Corte dei Conti e Tar: «Lasciando aperto il contenzioso per gli anni passati, l' anno scorso abbiamo ottenuto il decreto del ministro con un via libera per il 2018. Il Miur, alla data odierna, non ha ancora emanato il decreto per l' assegnazione dei contributi del 2018 alle università a cui apparteniamo. Deve procedere entro il 31 dicembre 2019 per i vincoli della contabilità di stato».

La procedura si è però allungata perché il Miur (guidato allora dall' uscente Fioramonti) ha chiesto un parere all' Anvur (l' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca). Scotti informa i dipendenti che «l' Anvur ha risposto con una lettera che mi è stata comunicata, dato il carattere del contenuto, verbalmente, confermando così la nostra piena legittimità in questo momento per il 2018».

Il contributo del 2018 sarà posto in un conto dedicato solo alle spettanze di docenti e personale, assicura Scotti. «È un pezzo del difficile cammino - chiude l' ex ministro - e un contributo alla speranza concreta». Restano tutti i dubbi sul 2019. E sul futuro della Link. Nel momento in cui scriviamo, ai docenti strutturati sono stati infine pagati dicembre e tredicesima, mentre il personale (circa cento persone) non ha ricevuto ancora né dicembre né tredicesima.

E c' è il problema dei docenti a contratto, per il quale una mappatura è più difficile. Da noi interpellato, per telefono e sms, Scotti non ha risposto. Alla riunione del personale, Russo ha comunicato che la struttura costa un milione di euro al mese. Ma ci sarebbero tre milioni di crediti per consulenze a privati che l' Università attende di incassare. In ogni caso, non è stato un ottimo Natale, per l' Università delle relazioni trasversali di questa stagione geopolitica.

MASSIMO D'ALEMA ALLA LINK CAMPUS UNIVERSITY