antonio morra

C'è un fermo per la morte di Antonio Morra, l'operaio di 47 anni aggredito subito dopo il concerto dei Subsonica a Firenze e successivamente deceduto all'ospedale Careggi per i traumi riportati.

La procura ha emesso un fermo per un uomo che avrebbe colpito la vittima con un pugno facendolo poi cadere a terra sulle scale fuori il palazzetto dello sport dove si è tenuto il concerto. Il sospettato è accusato di omicidio preterintenzionale. Le telecamere di sicurezza esterne al Mandela Forum dove si è svolto l'evento, hanno ripreso Antonio Morra, residente a Pistoia, mentre alle 23.30 era sulle scale per fumare una sigaretta insieme alla moglie.

La coppia stava scendendo insieme le scale quando Morra probabilmente urta una persona che è in un gruppo. In otto iniziano a discutere mentre la moglie di Morra continua a scendere le scale. Improvvisamente si vedrebbe arrivare una nona persona che aggredisce l'uomo tirandogli un pugno in testa. Morra a quel punto cade dalle scale, la moglie si accorge che è successo qualcosa e dà subito l'allarme. La donna avrebbe detto alla polizia di non sapere chi dei presenti ha sferrato il pugno.

scale mandela forum firenze

SUBSONICA

Giorgio Bernardini per il Messaggero

La lite alla fine del concerto, un coltello che spunta, un pugno alle spalle e la caduta mortale. C'è certamente un tassello mancante nelle ricostruzioni sulla tragedia di Antonio Morra, 47 anni, originario di Potenza e residente a Pistoia, volato giù dalla scala esterna del Mandela Forum di Firenze giovedì sera. Il concerto dei Subsonica a cui era andato con la moglie era appena finito. Non era ancora mezzanotte quando alcuni spettatori hanno visto il suo corpo esanime a terra: hanno chiamato i soccorsi, il 118 lo ha trasportato all'ospedale di Careggi in condizioni drammatiche, lì è morto poco dopo.

antonio morra

Gli investigatori della Squadra mobile di Firenze hanno immediatamente cominciato a fare domande e riscontri e nel frattempo i sono spuntati tre video dalle telecamere di videosorveglianza del palazzetto. Immagini sfocate dal bagliore delle luci artificiali della notte, in cui però si vede chiaramente Antonio Morra barcollare sulle scale esterne della struttura mentre fuma una sigaretta: lo raggiunge un gruppo di uomini, tutti dipendenti della ditta che si occupa del montaggio e dello smontaggio del palco, si vede una interlocuzione tesa, poi la vittima si gira e viene raggiunta da un pugno.

CONCERTO DEI SUBSONICA AL MANDELA FORUM DI FIRENZE

L'uomo perde l'equilibrio e cade rovinosamente a terra. Nove persone - quelle sospettate dell'aggressione che ha portato alla morte di Morra - ieri mattina sono state sentite per ore dai poliziotti che indagano per conto della procura di Firenze. Nelle stesse ore arriva al palazzetto anche Alessandro Piscitelli, il sostituto procuratore di turno, che fa la spola tra la questura e il luogo dell'alterco. Lì viene sequestrato un coltello, un'arma che non si sa a chi appartenga e che deve essere stata brandita nel corso della discussione (potrebbe anche essere di proprietà della stessa vittima).

Non si capisce poi da che cosa sia nato davvero il diverbio: Antonio Morra era arrivato da Pistoia per assistere al concerto con la moglie Giuseppina e non è ancora certo che non conoscesse già qualcuno di quelli che ora gli investigatori considerano i sospetti aggressori. Infine l'incedere traballante del quarantasettenne che si nota nei video prima della caduta: era solo stanco o c'era già stata una colluttazione all'interno del Mandela Forum? Morra faceva il magazziniere. Da una decina d'anni si era trasferito a Pistoia insieme alla moglie, che dopo la tragedia si è chiusa in un riserbo assoluto.

CONCERTO DEI SUBSONICA AL MANDELA FORUM DI FIRENZE

