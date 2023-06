LITORALE CRIMINALE – A RIMINI UN BUTTAFUORI 28ENNE HA COLPITO ALLA TESTA UN VIGILE DEL FUOCO 34ENNE DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE CEREBRALE – NON È CHIARO SE L'AGGRESSORE LO ABBIA COLPITO ALLA TESTA CON UN PUGNO O CON UN OGGETTO O SE, NELLA COLLUTTAZIONE, IL POVERETTO ABBIA SBATTUTO PER TERRA FERENDOSI GRAVEMENTE - AL MOMENTO IL RAGAZZO È STATO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI LESIONI GRAVISSIME E...

Estratto da www.leggo.it

luogo aggressione a giuseppe tucci 3

È un giovane di 28 anni, nato in Italia da genitori albanesi, residente a Fano, il buttafuori fermato ieri sera per il pestaggio del vigile del fuoco Giuseppe Tucci, 34 anni di Foggia, fuori da un locale da ballo di Miramare di Rimini.

Le indagini della Squadra mobile di Rimini hanno portato all'individuazione del 28enne dipendente del locale appena le condizioni del pompiere si sono aggravate. Tucci è ricoverato e il bollettino medico parla di morte cerebrale. […]

giuseppe tucci

Non è chiaro se sia stata colpita da un pugno, un oggetto o abbia sbattuto per terra. Sul posto erano intervenuti anche gli uomini del 118. Al vaglio le immagini delle telecamere. Per ora, il 28enne che lavora da anni nella sicurezza dei locali in Riviera è in stato di fermo con l'accusa provvisoria di lesioni gravissime, ma la situazione è in evoluzione. […]

luogo aggressione a giuseppe tucci 2 luogo aggressione a giuseppe tucci 1