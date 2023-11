LITTLE "MILF" SUNSHINE! - LA 53ENNE ANDREA SUNSHINE È L'INFLUENCER TUTTA MUSCOLI CHE STA FACENDO IMPAZZIRE GLI ONANISTI SOCIAL CON LE FOTO DEL SUO FISICO SCULTOREO E DELLE SUE CHIAPPE DI MARMO - LA "SEXY NONNA" HA INIZIATO CON IL BODYBUILDING DOPO IL SUO DIVORZIO E DA ALLORA HA AVUTO PIÙ DI 720 PARTNER TRA UOMINI E DONNE - DI RECENTE HA RIVELATO CHE, NONOSTANTE NON SIA PIU' UNA PISCHELLA, OGNI GIORNO RICEVE PIU' DI 50 MESSAGGI DA VENTENNI CHE VORREBBERO USCIRE CON LEI: "SONO ORGOGLIOSA DELLE MIE TETTE: SONO NATURALI AL 100%"…

andrea sunshine 5

Estratto dell'articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it

Andrea Sunshine torna a far parlare di sé. […] Lei, nonna super in forma […]ha più di 50 anni e da 18 è divorziata. E, ancora una volta, ha dimostrato di essere tutto fuorché timida, esibendo il suo seno sui social. […] Qualche mese fa, la modella ha dichiarato di amare il sesso e di non aver alcuna paura ad ammetterlo. E in un'intervista al Daily Star ha rivelato quanti partner ha avuto dopo essere tornata single: più di 720 tra uomini e donne.

IL TOPLESS

E il suo ultimo post ha infiammato i fan della donna che, candidamente, ha ammesso di essere il sogno erotico di molti 20enni che ogni giorno le scrivono più di 50 messaggi per cercare di uscire con lei.

andrea sunshine 4

La bodybuilder influencer si è esibita in un topless che nulla ha da invidiare a modelle molto più giovani di lei. «Sono orgogliosa del mio seno perfetto», ha ammesso nella didascalia del post. Nonostante le critiche degli hater per un'esposizione troppo esplicita da parte di una donna della sua età, lei continua a infiammare gli utenti con scatti bollenti. E in un commento ha anche svelato: «Ne sono orgogliosa perché le mie te**e non sono cadenti e sono naturali al 100%».

