2 ott 2023 19:26

LIVIDO FELINO – CONDANNATO A 8 ANNI PER TENTATO OMICIDIO, IL 57ENNE DI OSTIANO, PROVINCIA DI CREMONA, CHE IL 30 LUGLIO DELLO SCORSO ANNO COLPÌ CON CINQUE COLTELLATE LA MOGLIE AL CULMINE DI UNA LITE PER LA GATTA (MA NON E’ LA “GATTA” CHE PENSATE VOI) - ERA STATO LO STESSO UOMO A CHIAMARE I SOCCORSI E I CARABINIERI. ORA IL 57ENNE HA DI NUOVO CHIESTO PERDONO: "SONO DISPERATO PER QUELLO CHE HO FATTO, VOGLIO BENE A MIA MOGLIE..."