ALITALIA RESTA A TERRA: GLI STIPENDI ANCORA NON SONO STATI PAGATI - PER I QUASI 11 MILA LAVORATORI C’È IL RISCHIO DI VEDER SFUMARE LA CASSA INTEGRAZIONE E NON SONO ANCORA STATI SBLOCCATI I 55 MILIONI CHIESTI ALL'UE PER I DANNI DA COVID PER NOVEMBRE " DICEMBRE - IL DG GIANCARLO ZENI: "IL 2020 DRAMMATICO, SUBITO UN CALO DEI RICAVI DI 2 MILIARDI E 40 MILIONI” – DOMANI LA MANIFESTAZIONE DEI LAVORATORI ALITALIA DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO