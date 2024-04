22 apr 2024 19:35

LIVIN’ LA MOVIDA LOCA? NO, GRAZIE – A MILANO BEPPE SALA CERCA DI AIUTARE I CITTADINI ESASPERATI DAGLI SCHIAMAZZI NOTTURNI A DORMIRE MEGLIO E FINISCE SUL “GUARDIAN” - IL GIORNALE BRITANNICO, CRITICO SULLE MISURE, SI LAMENTA CHE NON SARA' POSSIBILE MANGIARE UN GELATO DOPO MEZZANOTTE: "UN PASSO ECCESSIVO PER MOLTI" - L’IDEA DEL COMUNE È VIETARE LA VENDITA DI CIBO E BEVANDE DA MEZZANOTTE ALLE 6 IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ. UN DIVIETO CHE HA SCATENATO LE IRE DEI COMMERCIANTI…