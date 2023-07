1 lug 2023 08:30

LA LOGICA MAFIOSA: I CRONISTI SE LA VANNO A CERCARE - PER L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA CASAMONICA È COLPA DEI GIORNALISTI SE SONO STATI AGGREDITI NELLA PERIFERIA DI ROMA, ROCCAFORTE DEL CLAN: “SIETE STATI IMPRUDENTI AD ANDARE CON UNA TELECAMERA A PORTA FURBA” – LA FRASE, CHE PUZZA DI AVVERTIMENTO, È STATA PRONUNCIATA IN TRIBUNALE DURANTE IL PROCESSO IN CUI SONO IMPUTATI 4 ESPONENTI DEL GRUPPO PER VIOLENZE – IL GIUDICE INTERVIENE A FARGLI IL CULO: “QUI SIAMO IN UNA AULA DI GIUSTIZIA, NESSUNO PUÒ ACCREDITARE L'IDEA CHE POSSANO ESISTERE SPAZI PUBBLICI INACCESSIBILI PER LA STAMPA”