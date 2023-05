LA LOMBARDIA COME IL TRIANGOLO DELLE BERMUDA: OGNI GIORNO SPARISCONO 8 PERSONE – SOLO NEL 2022 QUASI IN 3 MILA SONO SCOMPARSI SENZA LASCIARE TRACCIA (GLI UOMINI IL DOPPIO DELLE DONNE) – A MILANO LE PERSONE CHE SI DANNO ALLA MACCHIA SONO AUMENTATE DEL 36% - NELLA MAGGIOR PARTE DI CASI SI TRATTA DI UNA SPARIZIONE VOLONTARIA. C’È CHI SE NE VA PERCHÉ SI È ROTTO LE PALLE DEL LAVORO O DELLA FAMIGLIA – DOVE VANNO? ALTRO CHE METE ESOTICHE, QUASI TUTTI SCELGONO..

Estratto dell’articolo di Andrea Galli per www.corriere.it

La dirompente forza dei numeri: in Lombardia 8 persone sparite al giorno. Mai state così tante, e infatti, secondo l’ultimo scenario ufficiale disponibile, nel 2022 le complessive 2.988 scomparse (gli uomini sono il doppio delle donne) hanno generato significativi aumenti delle denunce nelle singole province. A partire (+36%) da quella di Milano, il cui totale di allontanamenti (1.087) corrisponde, sempre in media, a 3 nuovi casi al giorno.

[…] Nell’82% degli episodi ci si imbatta in sparizioni volontarie. E in questa nostra società di invasivo monitoraggio tramite ogni attivazione di cellulari, pc e tablet, di acquisti e spostamenti «mappati» volenti o nolenti, ecco, andarsene senza lasciare traccia alcuna — almeno apparentemente — assume le coordinate di un’impresa da super-latitante.

Non allontanamenti decisi in un tempo istantaneo e passibili di rivelatori indizi lasciati, quanto fughe pianificate: altrimenti non si spiega come a fronte di quelle 2.988 scomparse vi siano 806 persone ancora da rintracciare.

Si scappa per radicali scelte, per chiudere un’esperienza di vita o lavoro; certo si scappa per problemi economici, in famiglia oppure se magari titolari d’azienda; mai si scappa, oppure di rado, per prevenire un possibile reato (l’1% dei casi a leggere le denunce) e, ad esempio, abbandonare d’improvviso parenti o compagni violenti anticipando tragedie. […]

Ora, una credenza comune collega l’atto dello scomparire con il trasferimento in destinazioni lontane tipo i soliti luoghi caraibici. In realtà, di recente, possono «bastare» a garantire duratura copertura anche mete vicine come nell’Est Europa muovendosi nell’Ue.

E in ogni modo, fuor di retorica, la gestione del caso da parte delle forze dell’ordine, dunque la sua possibile soluzione, è relativa al metodo investigativo adottato, all’iniziale possesso di notizie mirate, alla storia pregressa dell’individuo da trovare, ai suoi eventuali errori commessi nella fase della partenza. Dopodiché l’argomento degli scomparsi è assai complesso, interseca scenari umani, segue dinamiche sia intime e locali, sia sociali e internazionali. […]

