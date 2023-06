11 giu 2023 08:20

LONDON BURNING - A LONDRA È IL GIORNO PIÙ CALDO DELL’ANNO E COME AL SOLITO, LE POVERE GUARDIE REALI SVENGONO DAL CALDO – ALMENO TRE SOLDATI HANNO PERSO I SENSI DURANTE I PREPARATIVI PER LA PARATA IN ONORE DEL COMPLEANNO, SOTTO GLI OCCHI DI QUEL PESCE LESSO DI WILLIAM, CHE STAVA PASSANDO IN RASSEGNA LE TRUPPE – E TE CREDO: QUESTI POVERACCI DEVONO INDOSSARE LE PESANTI UNIFORMI DI LANA E I FAMIGERATI CAPPELLI DI PELLICCIA D’ORSO - VIDEO