LONDON CHOC – E' MORTO UNO DEI CINQUE FERITI NELL'ATTACCO CON UNA KATANA COMPIUTO DA UN 36ENNE A LONDRA, VICINO ALLA STAZIONE DELLA METRO DI HAINAULT. LA VITTIMA È UN RAGAZZO DI 13 ANNI – L'AGGRESSORE, ARRESTATO, SAREBBE UNO SQUILIBRATO CON PROBLEMI MENTALI – DUE POLIZIOTTI SONO RICOVERATI IN GRAVI CONDIZIONI – IL VIDEO DELL’UOMO, CON LA SPADA IN MANO, CHE CERCA DI SFUGGIRE ALLA POLIZIA...

ATTACCO A LONDRA, MORTO UN TREDICENNE

(ANSA) - E' morto uno dei 5 feriti nell'attacco all'arma bianca compiuto stamattina con una katana in una stazione della metropolitana alla periferia di Londra. Si tratta di un ragazzo di appena 13 anni, come reso noto dalla polizia britannica in un aggiornamento. Il 36enne arrestato per l'aggressione, forse uno squilibrato, è ora accusato di omicidio, oltre che di tentato omicidio plurimo.

A Hainault, nell'est di Londra, un ragazzo di 13 anni è morto questa mattina a seguito di un «terrificante attacco con la spada», come dichiarato dalla polizia. La polizia era intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione secondo cui un'auto era entrata in una proprietà privata e aveva scoperto un uomo di 36 anni che brandiva una spada. L'uomo è stato colpito con il taser e arrestato, dopo una colluttazione con i poliziotti.

Due agenti sono stati portati d'urgenza in ospedale con ferite gravi e altri due agenti sono stati curati in seguito ai colpi di spada ricevuti dal 36enne. Alcuni abitanti della zona in cui è avvenuta l'aggressione hanno raccontato al MailOnline di aver visto un uomo «coperto di sangue» fuori dalle loro case, nella zona di Thurlow Gardens.

Daniel Garfinkle, che vive fuori dalla stazione della metro, ha raccontato: «Mi sono svegliato alle 7 del mattino con forti urla. C'era un ragazzo coperto di sangue, vicino alla stazione e fuori da casa mia. La polizia stava cercando di calmare l'autore dell'accoltellamento, che continuava a gridare».

