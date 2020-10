LONDON CLOSING – ANCHE IL REGNO UNITO TORNA IN LOCKDOWN! LO HA ANNUNCIATO BORIS JOHNSON OGGI: “DA GIOVEDÌ ALL’INIZIO DI DICEMBRE DOVETE RIMANERE A CASA E POTETE LASCIARLA SOLO PER SCUOLA, LAVORO E RAGIONI MEDICHE” – PUB E RISTORANTI CHIUSI, ALIMENTARI APERTI

Coronavirus, Johnson annuncia lockdown: Da giovedì rimanere a casa

boris johnson

(LaPresse) - Il Regno Unito torna in lockdown. Lo ha annunciato il premier britannico, Boris Johnson, in conferenza stampa. "Da giovedì fino all'inizio di dicembre dovete rimanere a casa e potete lasciarla solo per scuola, lavoro esercizio fisico ma da soli ma senza persone di altre famiglie, per ragioni mediche e nel caso in cui foste in pericolo in casa, o per assistere persone alle quali servono cure", ha dichiarato.

Coronavirus, Johnson: Pub e ristoranti chiusi, alimentari aperti

(LaPresse) - "Bar, ristoranti e pub devono rimanere chiusi salvo per le consegne e l'asporto". Lo ha annunciato il premier britannico, Boris Johnson, in conferenza stampa. "I negozi e le attività di intrattenimento non necessarie saranno chiusi" mentre "gli alimentari rimarranno aperti", ha aggiunto.

la dieta di boris johnson boris johnson Medici inglesi protestano contro Rishi Sunak e Boris Johnson