LONDRA DI NUOVO IN FIAMME - PIU' DI 100 VIGILI DEL FUOCO SONO IMPEGNATI A DOMARE LE FIAMME IN UN EDIFICIO CHE HA LO STESSO RIVESTIMENTO DELLA GRENFELL TOWER, IL GRATTACIELO DOVE NEL 2017 MORIRONO INGHIOTTITE DALLE FIAMME 72 PERSONE (TRA CUI 2 ITALIANI) - IL GOVERNO SI ERA IMPEGNATO A RIMUOVERE IL MATERIALE SOTTO ACCUSA DA TUTTE LE 170 TORRI DEL PAESE...

Dagotraduzione dal DailyMail

Incendio Londra

Più di cento vigili del fuoco stanno cercando di domare un pauroso incendio in un lussuoso condominio nella zona est di Londra, dove sta bruciando un edificio con lo stesso tipo di rivestimento utilizzato sulla Grenfell Tower.

Le squadre di emergenza sono a New Providence Wharf, vicino a Canary Wharf, con una ventina di autopompe per cercare di spegnere le fiamme che hanno invaso tre dei 19 piani del grattacielo.

Secondo quanto riferito, i testimoni si sono allarmati per l'odore di fumo mentre l'allarme anticendio è rimasto silenzioso.

La paura è che possa ripetersi la tragedia della Grenfell Tower, l'edificio andavo in giamme nel 2017 e in cui persero la vita 72 persone (tra cui due italiani). Allora i ministri promisero 200 milioni di sterline per rimuovere il materiale composito di alluminio da 170 torri di proprietà privata in tutto il Regno Unito.

Incendio Londra

Secondo alcuni, il rivestimento nella torre andata in fiamme questa mattina doveva essere rimosso in settimana.

«Grenfell è stato quasi 4 anni fa. Com'è possibile che i lavori su alcuni degli edifici più pericolosi del Regno Unito non siano nemmeno iniziati?» aveva twittato giorni fa il gruppo End Our Cladding Scandal. «È solo questione di tempo prima che ciò accada di nuovo».

L'isolato fa parte dello sviluppo di New Providence Wharf, «una comunità lungo il fiume di oltre 1000 case di lusso».

