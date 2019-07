LONDRA, A TUTTO GAS - CACCIA A DUE UOMINI SOSPETTATI DI AVER USATO GAS LACRIMOGENO NELLA METROPOLITANA DI LONDRA - ALCUNE PERSONE HANNO RICEVUTO SUBITO ASSISTENZA PERCHÉ COLPITE DA TOSSE E DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE, MA SECONDO LA POLIZIA "NON CI SONO PREOCCUPAZIONI SUL LORO STATO DI SALUTE"

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

LONDRA - CACCIA A DUE PERSONE PER IL LANCIO DI UN LACRIMOGENO NELLA METRO

Stamattina a Londra c'è stato un attacco in metropolitana, in un treno della centralissima fermata Oxford Circus, con un sospetto uso di gas, pare lacrimogeni. Alcune persone hanno ricevuto subito assistenza perché colpite da tosse e difficoltà respiratorie, ma secondo la polizia "non ci sono preoccupazioni sul loro stato di salute", e le autorità al momento non temono qualcosa di più grave.

L'episodio non è ancora chiaro, ma secondo la British Transport Police la sostanza usata nell'attacco sarebbe gas lacrimogeno, almeno a vedere i sintomi delle persone coinvolte. È caccia a due uomini bianchi (uno vestito con un gilet nero, l'altro con una T-shirt bianca), in fuga ma ripresi dalle telecamere, che avrebbero diffuso la sostanza stamattina a Oxford Circus poco dopo le 9 nel vagone di un treno metropolitano, ora in "quarantena" per ragioni di sicurezza.

Secondo un testimone, il 26enne Michael Rogers, che era a Oxford Circus ed è stato raggiunto dalla Bbc, "gli occhi di alcuni passeggeri hanno subito iniziato a lacrimare" e lui stesso a un certo punto si è "tirato la maglietta sul naso perché non si riusciva a respirare". Secondo Rogers, i due autori dell'attacco "sembravano ubriachi, perché cercavano di entrare nel vagone in maniera molto agitata".

Intanto, a parte le chiusure previste nel weekend per usuali lavori di aggiornamento su alcune linee, è ripreso regolarmente il servizio della metropolitana londinese.