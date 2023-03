LONTANO DAL CUORE… MA NON DAL PORTAFOGLIO – TOM CRUISE NON VEDE LA FIGLIA 17ENNE DA 10 ANNI, MA SGANCERÀ UN BEL GRUZZOLETTO PER MANDARLA IN UN COLLEGE DI NEW YORK – ANNI FA UN GIUDICE STABILÌ CHE KATIE HOLMES AVESSE L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DI SURI, OBBLIGANDO L’ATTORE A DARE 400MILA EURO AL MESE ALLA FIGLIA FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI. UNA CIFRA ESORBITANTE ALLA QUALE VANNO AGGIUNTE LE…

Estratto dell'articolo di Federica Bandirali per www.corriere.it

Tom Cruise con sua figlia Suri

Suri Cruise, figlia di Tom e Katie Holmes, compirà 17 anni in aprile e […] avrebbe già inviato la richiesta di ammissione per studiare moda a New York in un college. […] Tom Cruise, con cui a quanto pare non avrebbe più alcun rapporto dal 2013, provvederà alle spese per l’istruzione della ragazza.

400mila dollari al mese

Dopo il divorzio tra i due genitori nel 2012 la custodia di Suri è stata infatti affidata in via esclusiva a Katie Holmes a cui però (stando ai documenti citati dal Mail) Tom Cruise avrebbe accettato di pagare 400mila dollari al mese finché Suri diventerà maggiorenne. Una cifra esorbitante a cui vanno aggiunte una serie di spese relative alla figlia comprese quelle «mediche, dentali, assicurative, per l'istruzione, per il college e per altri costi extracurricolari». […]

