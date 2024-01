LORENZO BIAGIARELLI, COMPAGNO DI SELVAGGIA LUCARELLI, SOLLEVA DUBBI SULLA VERIDICITA' DELLA RECENSIONE NEGATIVA ALLA PIZZERIA DI SANT'ANGELO LODIGIANO, NELLA QUALE UN AVVENTORE DEPLORAVA DI ESSERE STATO MESSO A SEDERE VICINO A GAY E DISABILI - LA RISPOSTA DELLA RISTORATRICE, “LE CHIEDIAMO DI NON TORNARE DA NOI” È DIVENTATA VIRALE E LODATA DALLA MINISTRA PER LA DISABILITÀ ALESSANDRA LOCATELLI – LO CHEF E FOOD BLOGGER HA ANALIZZATO IL POST IN DETTAGLIO E HA NOTATO DIVERSE “ANOMALIE” – ECCO QUALI

La notizia del giorno è quella di una pizzeria che riceve una recensione omofobia e abilista su Google, risponde con forza, pubblica lo screenshot sui propri social, riceve centinaia di commenti positivi e di recensioni a 5 stelle di incoraggiamento. 'Mi hanno messo a… (1/X) pic.twitter.com/4skcBKaXg6 — Lorenzo Biagiarelli (@lorenzobiagiare) January 12, 2024

selvaggia lorenzo biagiarelli

Marco Zonetti per Dagospia

Lorenzo Biagiarelli, apprezzato social chef e food blogger in forza alla trasmissione È sempre mezzogiorno condotta da Antonella Clerici su Rai1, è anche compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli, firma del Fatto Quotidiano.

I DUBBI DI LORENZO BIAGIARELLI SULLA DENUNCIA DI OMOFOBIA IN PIZZERIA

E Lorenzo pare voler "rubare" il mestiere alla sua Selvaggia pubblicando su Twitter una disamina sul caso della recensione negativa alla pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano, nella quale un avventore lodava la cucina del locale ma deplorava di essere stato messo a sedere vicino a gay e disabili. Una recensione di cui siamo venuti a conoscenza perché pubblicata nello screenshot di un post su Facebook dalla titolare del locale, Giovanna Pedretti.

“Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay" si leggeva nello screenshot della recensione diffuso dalla signora Pedretti, "non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi dispiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più”.

la recensione negativa alla pizzeria le vignole per il posto vicino a gay e disabili

Su Facebook, alla recensione riportata nello screenshot da lei pubblicato, la titolare della pizzeria quindi rispondeva così: “Egregio cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione. Nonostante questo ci tenevo a farle presente che il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai nostri ospiti sono l’educazione e il rispetto verso ognuno. Le sue parole di disprezzo verso ospiti che, non mi sembra vi abbianoimportunato, mi sembra una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole".

E ancora: "Ci tengo inoltre a sottolineare che non è passato inosservato il suo sguardo infastidito anche verso il ragazzino in carrozzina. A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto, credo che il nostro locale non faccia per lei. Le chiediamo gentilmente di non tornare da noi”.

giovanna pedretti titolare del ristorante le vignole 2

La risposta di Giovanna Pedretti è diventata virale, acclamatissima in rete, e la ristoratrice è stata perfino lodata, assieme al marito Nello, dalla ministra per la disabilità Alessandra Locatelli che le ha rivolto un "grazie di cuore perché non siete rimasti in silenzio davanti a un atteggiamento spregevole e vile".

E qui però s'inserisce Lorenzo Biagiarelli che, su Twitter, ha sollevato dubbi sullo screenshot in questione. Scrive lo chef: " La notizia del giorno è quella di una pizzeria che riceve una recensione omofobia e abilista su Google, risponde con forza, pubblica lo screenshot sui propri social, riceve centinaia di commenti positivi e di recensioni a 5 stelle di incoraggiamento. 'Mi hanno messo a sedere di fianco a dei gay, e c'era pure un ragazzo in carrozzina, mi sono sentito a disagio'. E la titolare: 'la invito a non tornare da noi, a mio che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati'. La storia finisce su tutti i giornali. Eppure diamo un'occhiata allo screenshot. Sembra falso".

Biagiarelli quindi analizza nel dettaglio:

LORENZO BIAGIARELLI

"-Il font della recensione, come quello della risposta, è diverso da quello usato da Google. Google Maps usa Product Sans, mentre questo è un altro (sembra della famiglia Futura, anche se non sono esperto di font. Guardate la forma della 'a' di Proprietario e quella di Apprezziamo. Sono diversi pure l'interlinea (la distanza tra le righe) e la spaziatura.

"-Le scritte di Google ('risposta del proprietario', '6 recensioni', gli stessi loghi) sono sgranati, mentre il corpo del testo è perfettamente a fuoco.

"-Alcune lettere escono dalla linea immaginaria tracciata dai tre puntini in alto (è il formato standard Google, le parole restano sempre all'interno di quella linea, o lo sforano di poco, ma in nessun caso una parola COMINCIA dopo quel limite, come qui invece accade a 'agio', 'più' e 'gusto').

giovanna pedretti e il marito titolari del ristorante le vignole

"-Sia la recensione che la risposta presentano simili errori di ortografia. Il più evidente è la minuscola dopo TUTTI i punti. Sembrano scritte dalla stessa mano.

"-Lo stesso testo della recensione è PERICOLOSAMENTE simile a un'altra, scovata da Valentina Dirindin su Dissapore, che a suo tempo destò le stesse reazioni. (Va detto che quella, però, almeno TECNICAMENTE era verosimile).

giovanna pedretti titolare del ristorante le vignole 1

"Insomma, siamo sicuri che questo screenshot sia autentico? In ogni caso, nulla gli ha impedito di diventare una notizia, di occupare le homepage di tutti i quotidiani online, di scatenare un'ondata di solidarietà umana contro una pizzeria che, a quanto pare, offre iniziative benefiche a favore di persone con disabilità. Eppure a me da fastidio. Se lo screen fosse davvero falso (magari se siete esperti in materia fatemelo sapere), ci troveremmo di fronte a parecchie implicazioni scomode.

selvaggia lorenzo biagiarelli

Non solo l'utilizzo di abilismo e omofobia come leva di marketing, ma anche l'inesistente controllo della veridicità del materiale digitale da parte della stampa. Ora ci preoccupiamo tutti di come l'Intelligenza Artificiale possa produrre dei falsi accuratissimi, ma se non siamo in grado neanche di distinguere quelli prodotti da miocuggino con Picsart direi che non partiamo benissimo".

ARTICOLI CORRELATI

LORENZO BIAGIARELLI CON ANASTASIA KUZMINA giovanna pedretti titolare del ristorante le vignole 1 giovanna pedretti e il marito titolari del ristorante le vignole SELVAGGIA LORENZO BIAGIARELLI selvaggia lorenzo biagiarelli e la kuzmina lorenzo biagiarelli foto di bacco SELVAGGIA LUCARELLI LORENZO BIAGIARELLI lorenzo biagiarelli selvaggia lucarelli LUCARELLI BIAGIARELLI LORENZO BIAGIARELLI

LORENZO BIAGIARELLI