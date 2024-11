4 nov 2024 12:56

LORO SI' CHE SONO TESTE DI ZUCCA! - A KASTERLEE, IN BELGIO, OLTRE 300 PERSONE SI SONO RIUNITE PER PARTECIPARE A UNA REGATA ALL'INTERNO DI ZUCCHE GIGANTI - L'EVENTO E' STATO CREATO NEL 2008 DAI COLTIVATORI LOCALI CHE CERCAVANO UN USO ALTERNATIVO PER I LORO ORTAGGI DI OLTRE 400 KG - DOPO LA NAVIGAZIONE, LE ZUCCHE NON VENGONO MANGIATE: I SEMI SONO CONSERVATI PER L'ANNO SUCCESSIVO, MENTRE GLI SCAFI VENGONO USATI PER… - VIDEO