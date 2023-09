7 set 2023 20:01

LA LOTTA PER I DIRITTI DELLE DONNE VA IN CULO ALLE ALTRE DONNE – BIRMINGHAM, IN INGHILTERRA, HA DICHIARATO FALLIMENTO DOPO LA CONDANNA A UN MAXI-RISARCIMENTO ALLE DIPENDENTI DONNE, DISCRIMINATE PER ANNI CON SALARI PIÙ BASSI RISPETTO AI MASCHI: DOPO AVER GIÀ SBORSATO 1,1 MILIARDI DI STERLINE, HA ANCORA UN DEBITO DI 760 MILIONI – E A PAGARNE LE SPESE SARANNO SOPRATTUTTO LE DONNE CHE VEDRANNO TAGLIARE I SERVIZI PUBBLICI COME ASILI NIDO E ASSISTENZA SOCIALE...