LA LOTTA MUSK-ZUCKERBERG STA DIVENTANDO UNA PAGLIACCIATA – MARK SU THREADS PERDE LA PAZIENZA: “SIAMO TUTTI D’ACCORDO CHE ELON NON FA SUL SERIO. GLI HO OFFERTO UN VERO APPUNTAMENTO E LUI NON HA CONFERMATO, E ORA CHIEDE DI FARE UNA PROVANEL MIO GIARDINO” – INTANTO IN ITALIA È PARTITA LA GARA DEI SINDACI PER ACCAPARRARSI L’INCONTRO EPICO: NARDELLA PROPONE UNA “SFIDA TRA MENTI” A FIRENZE, E MASTELLA CANDIDA IL TEATRO ROMANO DI BENEVENTO…

elon musk mark zuckerberg

1. ZUCKERBERG PERDE LA PAZIENZA CON MUSK: «NON CONFERMA LA DATA E PRENDE TEMPO, NON È SERIO». E SPUNTA LA PROPOSTA DI NARDELLA

Estratto dell’articolo di Massimo Ferraro per www.open.online

[…] Zuckerberg che sul suo social Threads sembra perdere la pazienza con il patron di Tesla. «Penso che siamo tutti d’accordo che Elon non fa sul serio, è ora di andare avanti», scrive ai suoi follower il fondatore di Meta, «gli ho offerto un vero appuntamento.

Dana White – presidente della federazione di Mma della Ultimate Fighting Championship – si è offerto di farne una gara legittima per beneficenza. Elon non ha confermato la data, ha detto che deve operarsi e ora chiede di fare un giro di prova nel mio giardino.

I MESSAGGI TRA MUSK E ZUCKERBERG - TWEET WALTER ISAACSON

Se Elon vuole davvero organizzare un vero appuntamento e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è ora di andare avanti. Mi concentrerò sulle gare con persone che prendono sul serio questo sport». Pare infatti che nelle ultime ore il fondatore di X Corp. abbia contattato il collega chiedendogli di organizzare un mini incontro di preparazione nel giardino di casa, a Palo Alto. Una richiesta che ha indispettito Zuckerberg, che gli avrebbe risposto di «allenarsi individualmente» e ricontattarlo quando sarà «in grado di combattere».

[…] E se ancora non è chiaro quali siano le intenzioni di Musk, in Italia diverse località hanno offerto la loro candidatura per ospitare l’incontro: dalla Calabria a Toarmina, da Roma a Pompei fino a Benevento. Tra le ultime, anche Firenze.

Ma la proposta di Dario Nardella va un po’ controcorrente. Invece di offrire un’arena di combattimento, il sindaco vorrebbe trasformare l’incontro in una sfida tra menti, «uno “scontro” di idee e di visioni sul futuro […] in piazza della Signoria, perché Palazzo Vecchio è stato teatro della sfida di due grandi menti come Leonardo e Michelangelo». […]

DARIO NARDELLA MEME

2. ORA ZUCKERBERG FRENA: «LA SFIDA CON MUSK? LUI NON È SERIO»

Estratto dell’articolo di Marco Bruna per il “Corriere della Sera”

La sfida da gladiatori miliardari tra Elon Musk, 52 anni, e Mark Zuckerberg, 39, è sul punto di saltare. Il fondatore di Facebook, oggi ceo di Meta, si è stufato di aspettare il rivale. Ieri, attraverso un post sul suo social Threads, ha allontanato l’ipotesi di un match con il capo di Twitter, da poco ribattezzato X.

Il post di Zuckerberg riguardo al combattimento in Mma (arti marziali miste in gabbia, «cage fighting») con Elon ha il sapore di un ultimatum: «Siamo tutti d’accordo che Elon non è serio, è ora di andare avanti», scrive Zuckerberg, che invece ha preso la cosa seriamente e da tempo si allena proprio in vista dell’incontro.

tmz il governo italiano offre il colosseo per il combattimento musk zuckerberg

«Ho offerto un vero appuntamento. Dana White (presidente della Ufc, la principale federazione di Mma, ndr ) si è offerta di mettere in piedi una competizione vera, per beneficenza.

Elon non conferma una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico e ora chiede invece di fare un incontro di allenamento nel mio giardino.

Se Elon ha intenzione di valutare sul serio una data e un evento ufficiale, sa dove trovarmi. Altrimenti, è il momento di andare avanti. Mi concentro sulla competizione con persone che prendono sul serio questo sport».

Musk aveva parlato di una «location epica» in Italia per l’incontro, il cui ricavato dovrebbe essere devoluto in beneficenza. L’esuberante ceo di Tesla aveva lanciato la sfida a fine giugno e in molti avevano letto tra le righe un’astuta trovata pubblicitaria: «Io sono pronto a battermi in un match in gabbia, se ci sta anche lui».

clemente mastella foto di bacco

L’origine dello scontro coincide con l’intenzione di Meta di creare una piattaforma concorrente dell’allora Twitter. Mark ha raccolto la sfida: «Mandami la posizione», aveva risposto su Instagram.

[…] il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sostiene la candidatura della città campana. «È un evento di richiamo mondiale, il nostro Teatro Romano potrebbe essere una location perfetta. […]», ha spiegato orgogliosamente Mastella. «In caso l’evento si svolga in un altro sito storico italiano, invito uno dei due contendenti a venire da noi per l’allenamento». […]

MARK ZUCKERBERG SU THREADS CONTRO ELON MUSK

elon musk mark zuckerberg mark zuckerberg 8 mark zuckerberg 6 mark zuckerberg 7