LA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA DEI PENSIONATI - IL 31,9% HA UN REDDITO AL DI SOTTO DEI 1.000 EURO - L’INPS EROGA CINQUE MILIONI DI ASSEGNI SOTTO I 500 EURO - SOLO IL 28% INCASSA PIÙ DI 1.500 EURO DI PENSIONE - IN MEDIA GLI UOMINI INCASSANO 23.167 EURO L’ANNO E LE DONNE 16.991; I MINORI INTROITI PREVIDENZIALI DELLE DONNE SONO DOVUTI SOPRATTUTTO ALLA LORO DEBOLEZZA SUL MERCATO DEL LAVORO, CHE SI RIFLETTE IN MINORI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. MA LO SQUILIBRIO VIENE COMPENSATO CON GLI ASSEGNI DI REVERSIBILITA’…

Estratto dell’articolo di Luigi Grassia per “la Stampa”

PENSIONATI

Le pensioni degli italiani sono (mediamente) magre, e quelle delle italiane lo sono ancora di più. […] i dati dell'Inps relativi al 2022 dicono che il 21% delle pensioni, pari a 4,8 milioni di trattamenti, era al di sotto dei 500 euro lordi mensili. Ragionando in termini di introiti annuali, gli uomini in pensione incassano in media 23.167 euro e le donne 16.991; i minori introiti previdenziali delle donne sono dovuti soprattutto alla loro debolezza […] sul mercato del lavoro, che si riflette in minori versamenti contributivi;

[…] Lo squilibrio previdenziale viene in parte compensato dal fatto che le donne, vivendo più a lungo, sono più spesso beneficiarie di assegni di reversibilità […] Complessivamente le donne rappresentano il 52% dei pensionati, ma il 56% dei redditi previdenziali è percepito dagli uomini.

POVERTA' IN ITALIA

Il dato Inps dei 4,8 milioni di assegni al di sotto dei 500 euro mensili non esaurisce il problema delle pensioni povere. Anche i 16,5 milioni di assegni con importi inferiori a 1.500 euro lordi mensili, pari al 72,3% del totale, si possono considerare di mera sopravvivenza. Circa la metà di queste pensioni (8,4 milioni, cioè il 37% del totale) hanno importi compresi tra 500 e 1.000 euro mensili, mentre quelle tra 1.000 e 1.500 euro sono 3,3 milioni, pari al 14,3% della platea. Solo i restanti 6,3 milioni di pensioni (cioè il 27,7% del totale) superano i 1.500 euro mensili.

roma poveri da covid

Aggregando i numeri in altro modo, risulta che il 58% delle pensioni in Italia ha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, anche se bisogna distinguere fra il numero delle pensioni e il numero dei pensionati, visto che molte persone incassano più di un assegno, per cui la quota di pensionati con reddito al di sotto dei 1.000 euro non è il 58% ma il 31,9%. A peggiorare il problema delle pensioni povere c'è il fatto che questi bassi assegni lordi vengono pure tassati […]