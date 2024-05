DI LOUIS ARMSTRONG NON SI BUTTA VIA NIENTE - MARCO MOLENDINI: “LA CASA DISCOGRAFICA VERVE RIMANDA IN CIRCOLO, ANNUNCIANDONE L'USCITA PER LUGLIO, LO SHOW REGISTRATO NEL 1968 DA SATCHMO PER LA BBC. NON C'È NULLA DI NUOVO, LO SHOW È FACILMENTE RINTRACCIABILE SU YOUTUBE. MA BUSINESS IS BUSINESS. L'IMPORTANZA DEL CONCERTO STA NEL FATTO CHE SI TRATTA DI UNA DELLE SUE ULTIME PERFORMANCE DI ARMSTRONG. DA ALLORA LE SUE APPARIZIONI SONO STATE RARISSIME E…” - VIDEO

Marco Molendini per Dagospia

louis armstrong show of the week 9

Quell'anno, il 1968, fu un anno molto pieno nella vita di Louis Armstrong. A gennaio sbarcò al Festival di Sanremo (con Mi va di cantare che arrivò al tredicesimo posto dietro Wilma Goich a Annarita Spinaci). A maggio registrò un disco favoloso in cui cantava a suo modo le canzoni dei film di Walt Disney (vale la pena ascoltare la sua versione di Bibbidi, bobbidi boo).

marco molendini foto di bacco

In estate si sentì male: i vecchi acciacchi al cuore e seri problemi ai reni. I medici gli ordinarono di smettere di suonare perché la sua salute non glielo permetteva. Satchmo si riposò per un po', poi a luglio accettò di registrare uno show per la Bbc in Inghilterra. In quel momento il suo nome andava fortissimo, la registrazione di What a wonderful world ad aprile era diventata una hit, scalando le classifiche in Uk dove restò in testa per quattro settimane (e i Beatles, a quei tempi, ancora imperavano, con Hey Jude che dilagava). Raggiunse la vetta in molti paesi, tranne negli Stati Uniti, dove il presidente della Abc Larry Newton si era rifiutato di promuoverla perché non gli piaceva.

louis armstrong show of the week 6

Lo show per la tv britannica viene registrato agli Shepherds Bush Studios di Londra il 2 luglio 1968. Ora, dopo 56 anni, il frutto di quella incisione viene rilanciato sotto il titolo di Louis in London e pubblicato sotto etichetta Verve. Non c'è nulla di nuovo, nel senso che quello show è facilmente rintracciabile su youtube (https://youtu.be/BtqTiTXhdk0?si=HJFWT8oHFlOm0T3i), ma business is business e la casa discografica lo rimanda in circolo, annunciandone l'uscita per luglio, come una riscoperta.

louis armstrong show of the week 8

Come diceva Umberto Eco niente è più inedito di ciò che è già stato pubblicato. Ma, a parte tutto, nel concerto si fa largo ancora una volta tutta la freschezza e la simpatia di Satchmo, sia pure dimagrito, mentre mette in fila cantando e suonando i suoi successi (When It’s Sleepy Time Down South, (Back Home Again) In Indiana, A Kiss To Build a Dream On, Hello, Dolly!, Mame, You’ll Never Walk Alone, Ole Miss, Blueberry Hill, Mack The Knife, Rockin’ Chair, The Bare Necessities, What a Wonderful World, When The Saints Go Marching In). Ad accompagnarlo ci sono Tyree Glenn al trombone, Joe Muranyi al clarinetto, Marty Napoleon al piano, Buddy Catlett al contrabbasso e Danny Barcelona alla batteria.

louis armstrong show of the week 5

L'importanza del concerto sta nel fatto che si tratta di una delle sue ultime performance. Da allora le sue apparizioni sono state rarissime (gli era stato proibito anche di esercitarsi con la tromba in casa). L'ultima volta che si presentò in scena fu il 29 gennaio 1971 al National Press Club dove venne premiato. Doveva suonare solo un paio di pezzi, ma non riuscì a resistere. Cominciò con Hello Dolly e non si voleva più fermare. Morì sei mesi dopo nella sua casa di mattoni rossi a Corona, nel Bronx. Aveva 70 anni.

marco molendini foto di bacco marco molendini foto di bacco

louis armstrong show of the week 8 louis armstrong show of the week 1 louis armstrong show of the week 7 louis armstrong show of the week 10 louis armstrong show of the week 4 louis armstrong show of the week 2 louis armstrong show of the week 3 louis armstrong show of the week 4 louis armstrong show of the week 5 louis armstrong show of the week 6 louis armstrong show of the week 7 louis armstrong show of the week 9 louis armstrong show of the week 3 louis armstrong show of the week 7 louis armstrong show of the week 1 louis armstrong show of the week 10 louis armstrong show of the week 2 louis armstrong show of the week 7