27 apr 2024 09:12

LOVE IS IN THE AIR! UN PILOTA POLACCO CHIEDE ALLA HOSTESS DI SPOSARLO DURANTE UN VOLO PER CRACOVIA - DOPO AVER SALUTATO I PASSEGGERI A BORDO, IL CAPITANO KONRAD HANC HA FATTO UN’IMPROVVISA “VIRATA”, RACCONTANDO LA SUA STORIA D’AMORE, NATA IN AEREO: “SEI LA COSA PIÙ PREZIOSA PER ME, IL MIO SOGNO PIÙ GRANDE. MI VUOI SPOSARE?” – IL FILMATO È STATO CONDIVISO DALLA COMPAGNIA AEREA "LOT POLISH AIRLINES", CHE NE HA APPROFITTATO PER FARSI UN PO' DI PUBBLICITÀ - VIDEO