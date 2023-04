‘A FAMO STRANA ‘STA TESI? – ANTONIO AURELI, 53ENNE DI UN PAESINO VICINO MACERATA, SI È LAUREATO CON UNA TESI SU “CARLO VERDONE, UN GENIO DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA” – DOPO 20 ANNI DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO UNIVERSITARIO IN ECONOMIA, AURELI SI È RIMESSO SUI LIBRI E HA DECISO DI APPROFONDIRE LA MATERIA "SEMIOLOGIA DEL CINEMA E DEGLI AUDIOVISIVI" – DURANTE LA DISCUSSIONE SONO STATE CITATE LE MIGLIORI BATTUTE DEL COMICO ROMANO E LA SALA NON HA TRATTENUTO LE RISATE..

Estratto dell’articolo di Monica Orazi per www.cronachemaceratesi.it

A vent’anni e tre giorni esatti di distanza dalla prima laurea in economia, oggi nuova corona d’alloro in scienze della comunicazione con una tesi sui film di Carlo Verdone per Antonio Aureli, 53 anni consigliere comunale a Visso, di professione bancario.

Dopo la laurea in economia ha iniziato a lavorare ed impegnarsi per la città di Visso, dove al momento ricopre il ruolo di consigliere di maggioranza. Una passione mai nascosta per la fotografia ereditata dal padre Elio, fotografo del paese e per il cinema, in particolare per il suo beniamino Carlo Verdone. […]

La tesi in semiologia del cinema e degli audiovisivi ha analizzato tutte le caratteristiche della filmografia dell’attore e regista romano, con un lavoro dal titolo “Carlo Verdone, un genio della commedia all’italiana”. Nell’aula magna durante la discussione della tesi non sono mancate le risate, sono risuonate le frasi più celebri di Verdone, i suoi “minimi linguistici” ed i temi popolari che hanno fatto dei suoi film la vetrina dell’Italia popolare di questi ultimi anni. […]

