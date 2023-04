I VACCINI "MRNA" CONTRO I TUMORI POTRANNO CURARE IL CANCRO A POLMONI, STOMACO, COLON E IN PARTE DEL SENO – IL MICROBIOLOGO RINO RAPPUOLI SPIEGA COME FUNZIONERANNO: “È UN FARMACO CHE RISVEGLIA I LINFOCITI T, I QUALI IN PRESENZA DI UN TUMORE SOLITAMENTE SI ADDORMENTANO E CHE COSÌ VENGONO INVECE NUOVAMENTE SCAGLIATI CONTRO LE CELLULE TUMORALI. QUESTO PERÒ È UN TIPO DI ANTICORPO CHE FUNZIONA SOLO PER ALCUNI TIPI DI CANCRO E CHE HA DEI LIMITI D'EFFICACIA"