‘’I MORTI NON TI DARANNO FASTIDIO… SONO I VIVI DI CUI TI DEVI PREOCCUPARE.’’ – UNA NUOVA DOCUSERIE SU JOHN WAYNE GACY, IL FAMIGERATO ‘’CLOWN ASSASSINO’’ GIUSTIZIATO NEL 1994 PER AVERE UCCISO 33 PERSONE – IL DETECTIVE CHE HA SEGUITO IL CASO CONFESSA AI PRODUTTORI DELLA MINISERIE CHE IL KILLER AVEVA RIVELATO CHE POTREBBERO ESSERCI UNA DOZZINA DI VITTIME IN PIU’…

Uno dei peggiori serial killer americani, che di giorno si vestiva da clown per intrattenere i bambini locali e condannato per ucciso almeno 33 ragazzi e giovani uomini, ha registrato un'intervista segreta in una prigione in cui ha suggerito che potrebbe aver avuto dei complici.

John Wayne Gacy ha confessato gli omicidi nel 1978 ed è stato giustiziato nel 1994 all'età di 52 anni. Ora una nuova docuserie, pubblicata su Peacock il 25 marzo, si chiede se Gacy possa aver ucciso più di quanto avesse ammesso.

"I morti non ti daranno fastidio", dice nel trailer, "Sono i vivi di cui ti devi preoccupare."

L'intervista in prigione è rimasta nascosta per anni: persino il suo avvocato Karen Conti ha rivelato di non esserne a conoscenza fino a quando la serie non è stata realizzata. Gacy, a cui è stato chiesto perché non avesse mai parlato prima d’allora, aveva risposto: “Non avevo bisogno di parlare con i media. Stavano cercando il sensazionalismo, stavano cercando un mostro.”

Conti ha detto che il programma “John Wayne Gacy: Devil in Disguise”, che descrive in dettaglio i crimini del serial killer - avvenuti nella periferia di Chicago negli anni '70 - ha affascinato un'intera nuova generazione con la sua terribile storia. "Ci sono alcune nuove interviste - come quell'intervista di Gacy che non avevo mai visto in tutti questi anni", ha affermato al National Desk. "Questi crimini sono stati commessi alla fine degli anni '70 ed è morto da 27 anni fa, quindi c'è un'intera nuova generazione di persone che non hanno vissuto questi crimini."

Gacy - che divenne noto come il “pagliaccio assassino” a causa della sua inclinazione a travestirsi da clown, attirò le sue giovani vittime maschi a casa sua prima di violentarle, torturarle e strangolarle. I resti di 29 vittime sono stati trovati sepolti nel vespaio sotto la proprietà di Gacy. Altri quattro sono stati scaricati in un fiume vicino. La depravazione dei crimini di Gacy ha scioccato un’intera nazione ed è stato giustiziato presso il Centro di correzione di Stateville in Illinois nel 1994 dopo aver trascorso più di un decennio nel braccio della morte.

"Era il peggio del peggio", ha detto Conti. “All'epoca era il serial killer da record mondiale. […]

Da un lato era una persona così malvagia, un mostro. Dall'altro, era bravo in quello che faceva, aveva un buon lavoro, aveva una mentalità politica, una mentalità comunitaria ed era affascinante, in qualche modo. Quindi hai questa contrapposizione tra bene e male. '

Conti ha detto che ciò che è particolarmente affascinante di Gacy e di altri argomenti simili trattati in recenti documentari e podcast come Jeffrey Epstein e Bill Cosby, è che sono "persone simpatiche," affermando che Gacy è stato uno dei suoi clienti con cui ha avuto più piacere lavorare.

"Non li consideriamo persone capaci di questo genere di cose", ha detto. “Penso che le persone siano affascinate da ciò che ha spinto Gacy a fare quello che ha fatto. È cresciuto in una casa abbastanza normale, non è stata un’esperienza orribile. Cosa lo ha reso così contorto e così malvagio? Certi giorni usciva e uccideva tre ragazzi in una notte.”

Uno dei poliziotti che ha lavorato al caso confessa ai produttori della miniserie che potrebbero esserci una dozzina di vittime in più. "Sono fermamente convinto che ci sia di più", ha detto il detective in pensione Rafael Tovar.

Tovar afferma che mentre stava trasportando Gacy in prigione nel 1980 chiese al serial killer delle sue vittime. "Ce ne sono di più?" aveva chiesto al clown, il quale rispose: "45 sembra un buon numero".

Quando il detective ha interrogato l'assassino sul luogo in cui si trovavano i corpi delle altre vittime, Gacy avrebbe risposto: “Questo è il tuo lavoro. Siete gli investigatori. Devi scoprirlo te.” Continuando dicendo: "Abbiamo scoperto 33 vittime, quindi questo significherebbe, ovviamente, che ce ne sarebbero altre 12 da qualche parte". Tovar ha detto ai produttori del documentario di aver trascorso abbastanza tempo con Gacy per credere che stesse dicendo la verità.

Nel frattempo, Tovar, che si è ritirato dalla polizia nel 2009, ha parlato con Fox News di ciò che ritiene abbia motivato Gacy a uccidere. "Penso che gli piacesse la sensazione di potere nell’uccidere le persone, il potere della morte", ha detto. “Lo faceva sentire come un dio, penso che sia stato questo a portarlo a fare queste cose. Ed era intelligente, È scappato per molto tempo”'

L’ex detective ha detto a Fox News che Gacy non ha mai mostrato alcun rimorso per i suoi crimini ed era "ovviamente una persona che non aveva una bussola morale. […] Voglio dire, per lui uccidere qualcuno era come scacciare una mosca dal tuo cibo. Non era qualcosa che lo colpiva. Quando è arrivato il momento di scavare nel suo seminterrato, penso che fosse più preoccupato per il fatto che gli rovinassimo il tappeto.” Tovar ha anche detto a LRM Online che Gacy era "un egocentrico".

Devil In Disguise include anche l'audio di Gacy che ammette di aver ucciso un'altra vittima.

Inoltre, il documentario presenta anche filmati mai visti prima di un'intervista in prigione condotta da Gacy nel 1992, in cui nega di essere un assassino. Ma le parole di Gacy nell'intervista suonano vuote, poiché aveva già ammesso di aver ucciso le 33 persone un decennio prima. Di questi 33, sei non sono ancora state identificate.

Tovar ha detto a Fox News che alcuni di loro erano probabilmente "ragazzi di strada e fuggitivi" le cui famiglie non hanno mai saputo delle loro scomparse.

Lavorando come appaltatore di ristrutturazioni nella periferia di Norwood, Gacy iniziò a costruirsi una reputazione come organizzatore di feste e sfilate come "Pogo il clown". Secondo i pubblici ministeri, Gacy avrebbe attirato i giovani a casa sua impersonando un agente di polizia o promettendo loro lavori di costruzione. Una volta che le sue vittime erano dentro, di solito le metteva in manette, sostenendo di voler dimostrare un "trucco" che ha imparato da clown.

Una volta trattenuti i giovani, Gacy li ha torturava e violentava, prima di strangolarli con una corda. Le vittime identificate avevano un'età compresa tra i 14 ei 22 anni.

Gli investigatori sono stati avvisati di Gacy dopo la scomparsa di un ragazzo con cui aveva parlato di lavori di costruzione. Perquisendo la sua casa nel dicembre del 1978, trovarono una serie di oggetti strani - come vestiti troppo piccoli per Gacy - e l'odore inequivocabile della decomposizione.

Gli investigatori hanno iniziato a trovare corpi sepolti nel suo vespaio ore dopo l'arresto di Gacy.

