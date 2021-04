‘’RINGO STARR PENSAVA CHE IL SOFFITTO SI STESSE MUOVENDO’’ – PAUL MCCARTNEY HA RACCONTATO, IN OCCASIONE DELL’OTTANTESIMO COMPLEANNO DI BOB DYLAN DEL MESE PROSSIMO, IL GIORNO CHE IL LEGGENDARIO CANTAUTORE HA INTRODOTTO I BEATLES ALLA MARIJUANA - "ERA AL DELMONICO HOTEL DI NEW YORK NELL'AGOSTO DEL 1964, ERAVAMO TUTTI DEI BRAVI RAGAZZI CHE SORSEGGIAVANO SCOTCH E COLA’’…

PAUL MCCARTNEY

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

Paul McCartney ha ricordato la prima volta che i Beatles hanno fumato erba, rivelando di essere stati introdotti nientemeno che da Bob Dylan.

Il cantante, 78 anni, è uno dei tanti artisti che rendono omaggio a Bob in occasione dell’ottantesimo compleanno del mese prossimo. Parlando con la rivista “Uncut” per la loro edizione di giugno, Sir Paul ha raccontato di come lui ei suoi compagni di band fumarono erba per la prima volta con Bob a New York City nel 1964.

BEATLES A NEW YORK 1964

Ha detto: "Era al Delmonico Hotel su Park Avenue e 59th a New York City nell'agosto del 1964. Ci trovavamo in una stanza d'albergo, eravamo tutti dei bravi ragazzi che sorseggiavano scotch e cola - era un afterparty, credo.”

“Dylan è arrivato ed è andato in camera da letto con il suo roadie. Ringo è andato a vedere cosa stava succedendo. Così trova Dylan, che stava girando una canna, e ha fatto un tiro. Quando è tornato gli abbiamo chiesto: “Com'è stato?” Ringo ha risposto: "Il soffitto si sta abbassando ..."

Beatles ERBA BOB DYLAN

“Siamo corsi tutti nella stanza sul retro dicendo:' Dacci un po', dacci un po'! Quella è stata la prima sera in cui abbiamo fumato!”

BEATLES 1964 BOB DYLAN BOB DYLAN 2 BEATLES DROGHE