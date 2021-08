30 ago 2021 18:14

‘STA MANO PO' ESSE FERO O PO' ESSE PUMA! - IN CALIFORNIA, UN BAMBINO DI 5 ANNI CHE STAVA GIOCANDO NEL GIARDINO DI CASA È STATO ATTACCATO DA UN PUMA. LA MADRE È INTERVENUTA PER FERMARE L’ANIMALE E HA INIZIATO A PRENDERLO A PUGNI, FACENDOGLI ALLENTARE LA PRESA – IL BAMBINO È STATO PORTATO IN OSPEDALE CON FERITE ALLA TESTA E AL BUSTO, MA NON È IN PERICOLO DI VITA – ALL’ARRIVO DELLE FORZE DELL’ORDINE, IL PUMA ERA...