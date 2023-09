‘STA STORIA DEL “GENDER REVEAL” VI STA SFUGGENDO DI MANO! – UNA DONNA È STATA MASSACRATA SUI SOCIAL DOPO AVER POSTATO IL MOMENTO IN CUI HA SCOPERTO DI ASPETTARE UN BAMBINA CON UNA BIRKIN DA 35MILA EURO – NEL VIDEO SI VEDE L’ECCITAZIONE DELLA SCIROCCATA CHE FA IL CONTO ALLA ROVESCIA PRIMA DI SCOPERCHIARE UNA SCATOLA E TROVARCI DENTRO LA BORSA ROSA. MA ERA FELICE PER IL SESSO DEL NASCITURO O PER IL REGALONE DEL MARITO? - VIDEO

una birkin rosa per rivelare il sesso del figlio 3

Questa storia del “gender reveal” vi sta sfuggendo di mano! Una donna è stata massacrata sui social dopo aver postato il momento in cui ha scoperto di aspettare una bambina con una birkin di Hermes da 35mila euro. Nel video si vede l’eccitazione della sciroccata che fa il conto alla rovescia prima di scoperchiare una scatola e trovarci dentro la borsa rosa.

Lei si porta le mani sul viso e non trattiene le lacrime. Ma il web è un posto feroce e, oltre a coloro che l’hanno bollata come “materiale” e “superficiale”, c’è chi si chiede: «Ma era eccitata per la borsa o per il sesso del nascituro?».

