25 apr 2023 19:12

‘STI ECO-PISCHELLI NON SI SCOLLANO PIÙ DI DOSSO – LA NUOVA FOLLIA DI QUEI FURBONI DEGLI ATTIVISTI DI “ULTIMA GENERAZIONE”: A BERLINO SI SONO INCOLLATI LE MANI SULL’ASFALTO BLOCCANDO IL TRAFFICO E PRENDENDOSI INSULTI E SPINTONI DEGLI AUTOMOBILISTI – PER “LIBERARLI” CI SONO VOLUTI MARTELLI PNEUMATICI E TANTA PAZIENZA – LO SCAZZO CON UN POLIZIOTTO: “SE NON TI ALZI SUBITO TI …”