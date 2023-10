19 ott 2023 09:37

‘STI ECO-VANDALI NON SI SCOLLANO PIU’ DALLE PALLE – I "GRETINI" DI ULTIMA GENERAZIONE BLOCCANO L’AUTOSTRADA TORINO-MILANO. ALCUNI DI LORO SI SONO INCOLLATI ALLA STRADA E NON È ANCORA STATO POSSIBILE SPOSTARLI – LE MOTIVAZIONI SONO DA NEURO-DELIRI: "LE FORZE CHE VOGLIONO FARCI MORIRE STANNO OPERANDO A UN CERTO LIVELLO. PAGHIAMO CON LE NOSTRE TASSE, PAGHIAMO PER ESSERE UCCISI. IL GOVERNO CI STA AVVELENANDO…" (MA ANDARE A LAVORARE, NO?)