‘VIENI A LETTO CON ME E POI TI FACCIO VEDERE COME TI RILASSI’, IL GENERALE DEL CARNEVALE DI IVREA ALBERTO BOMBONATO DENUNCIATO DA UNA 39ENNE CHE AVEVA IL RUOLO DI VIVANDIERA: ‘IO MOLESTATA SUI SOCIAL’ - LEI SI DIMETTE, IL GENERALE VIENE RIMOSSO E I CARABINIERI INDAGANO...

Giampiero Maggio per “la Stampa”

Si divertiva lui. E dopo quei messaggi sghignazzava. «Allora, vieni a cena con me sì o no?». Poi: «Allora, posso offrirti un caffè? E dai...». Lei, 10 anni più giovane, fidanzata, ha sempre respinto al mittente con gentilezza e fermezza, vivendo con fastidio quell' insistenza: «No, guarda, non è il caso». Soltanto che il martellamento su WhatsApp è diventato via via più fitto. Fino a degenerare, con inviti più espliciti.

Quando lei, rispondendo per educazione a un messaggio che era «davvero stanca dopo una giornata di duro lavoro», lui, di rimando, le aveva inviato un WhatsApp che suonava più io meno così: «Vieni a letto con me e poi ti faccio vedere come ti rilassi». E adesso, sul Carnevale di Ivrea, manifestazione tra le più conosciute al mondo e con Venezia e Viareggio tra le più importanti in Italia, si abbatte una bufera.

In questa città, un tempo tempio dell' Olivetti e delle macchine per scrivere, il Carnevale, manifestazione che, compreso l' indotto, sviluppa un volume d' affari di 2 milioni di euro l' anno, è una cosa seria. Per dire: c' è chi spende anche 50 mila euro per rivestire i panni dell' eroina principale, la Vezzosa Mugnaia, la donna che, secondo la leggenda, liberò la città da tiranno.

Il Generale ne spende poco più di 20mila, ma per la sola battaglia delle arance uno dei partecipanti (sono 10 mila in tutto), investe fino a mille euro. «Lavoriamo tutto l' anno perché sia tutto perfetto.

E proprio non ci voleva questa tegola» confida uno degli organizzatori. Ma al tempo dei social e del #metoo soltanto un ingenuo poteva pensare che questa storia non venisse fuori o potesse restare sotto traccia. Ed è deflagrata in un amen rimbalzando da un sito all' altro dopo essere passata di bocca in bocca e da un telefono all' altro.

Il sogno infranto Così, a poco meno di 20 giorni dall' inizio della manifestazione il Generale Alberto Bombonato, 47 anni, perito assicurativo e il sogno fin da bambino di indossare la divisa da primo ufficiale, finisce in un guaio.

Che potrebbe avere risvolti di carattere giudiziario. Su di lui, infatti, ora pende una denuncia per molestie presentata, ieri dai carabinieri, dalla Vivandiera Federica Di Matteo, 39 anni, stufa di quelle avances diventate sempre più esplicite, insistenti e sfiancanti.

È una brutta storia. Sgradevole e greve, sintesi di ignoranza e arroganza. Esplosa in una città che fa della lotta alla violenza sulle donne una propria bandiera. È nato qui il gruppo "Violetta, la forza delle donne". È un' associazione partita da un gruppo di ex Mugnaie.

Barbara Bellardi, ex Violetta, oggi è in prima fila nella battaglia in difesa delle donne maltrattate: «È un caso per fortuna diverso, tutto da verificare. Certo che, se fosse così, sarebbe grave».

L' ultima Mugnaia, Federica Ranieri Grijuela, è più dura: «Non può essere ammesso e fatto passare che sia concedibile a un uomo scherzare sull' aspetto fisico di una donna: non è un pezzo di carne. E ancora una volta si fa del male a questa festa» Federica agli amici ha detto che si è fatta da parte «per le pressioni che lui mi faceva, era insistente, vivevo malissimo quella situazione». E il 17 gennaio ha deciso di lasciare il suo posto da Vivandiera a un' altra ragazza. Senza spiegazioni ufficiali.

Un ruolo fondamentale, in questa vicenda, l' ha avuta Erino Mignone, al suo primo anno come Sostituto Gran Cancelliere, l' uomo che, stando ai contenuti storici della festa - rigorosamente suggellati da uno Statuto e da un atto notarile - deve verificare, in questo contesto, che il cerimoniale sia seguito con rigore e fermezza. «Ho visto che Federica non stava bene, ho cercato di capire, di farmi raccontare che cosa stesse passando». Parola dopo parola è venuto fuori tutto.

Gli inviti, quei messaggi sul telefonino, gli ammiccamenti. Ma intanto, nell' epoca dei social, questa storia era già diventata di dominio pubblico. Qualcuno, in città, sussurra: «Non è la prima volta, sembra che Alberto lo facesse abitualmente, è uno che fa il piacione».

È l' ennesima figuraccia di una Fondazione che si è insediata meno di due anni fa e che ha dimostrato tutta la sua incapacità e fragilità organizzativa. Dalla perdita per strada di due consiglieri del Cda a un bilancio chiuso in negativo, fino alla frattura interna allo Stato Maggiore che ha portato al ricorso al Tar, ora accolto, da parte di undici aspiranti ufficiali. Per arrivare al caso Bombonato, l' uomo in quota Lega (è molto vicino al deputato del Carroccio Alessandro Giglio Vigna), voluto fortemente da Pierio Gillardi, il presidente della Fondazione e, alla luce dei fatti, nome sbagliato.

L' imbarazzo è palpabile. Il sindaco Stefano Sertoli scuote la testa: «Vedremo, vedremo» dice quando, alle 20 della sera, era ancora in corso la riunione dei capigruppo del Consiglio comunale per decidere il destino di Bombonato. Che ha il destino segnato, anche se fino a ieri pomeriggio non aveva nessuna intenzione di farsi da parte.

