18 giu 2023 17:10

LUCA GUADAGNINO, CARLO ANTONELLI E L’ARTE DEL NECROLOGIO – IL REGISTA E IL GIORNALISTA PARLANO DEI DUE GIOIELLINI CONFEZIONATI IN RICORDO DI SILVIO BERLUSCONI (“ABBIAMO PASSEGGIATO PER MILANO 2. PER LE STRADE VUOTE L’ECO DELLE TUE RISATE”. “ABBIAMO URLATO TUTTA LA NOTTE”) – “SERVE UNA TERZA STAGIONE? VEDIAMO PER IL TRIGESIMO” – “SCRIVIAMO SULL’ONDA EMOTIVA DELLA NOTIZIA, DI SOLITO È BUONA LA PRIMA” – “I NECROLOGI SONO SOCIAL MEDIA A PAGAMENTO: LA GRANDE BORGHESIA ITALIANA, IN PARTICOLARE QUELLA MILANESE SUL "CORRIERE", VI ESPONE LE PROPRIE FREQUENTAZIONI...” – I PRECEDENTI PER ENZO MARI, LEA VERGINE, ELISABETTA II