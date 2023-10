LUCIANINA ESCE DALLA PORTA E RIENTRA DALLA FINESTRA – LA LITTIZZETTO SARÀ CONSULENTE DEL “SALONE DEL LIBRO” DI ANNALENA BENINI: LA COMICA SI OCCUPERÀ DI “LETTERATURA LEGGERA”. E MENO MALE CHE LA DESTRA AL POTERE DOVEVA OCCUPARE MILITARMENTE TUTTE LE CASELLE POSSIBILI DELLA CULTURA. ORA LEI E FAZIO CONTINUERANNO A FARE I MARTIRI DELLA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, NONOSTANTE I RICCHI PARACADUTI CHE SI SONO SPIEGATI PER LORO, DOPO LA “CACCIATA” DALLA RAI?

A poche ore dalla prima conferenza stampa che al Teatro Gobetti di Torino illustrerà il piano editoriale del Salone del libro nel triennio 2024-2026, girano altre voci su chi affiancherà nella "squadra di governo” di Annalena Benini.

Appena tre giorni fa la neodirettrice ha infatti scaricato via mail il folto gruppo di consulenti voluti da Nicola Lagioia: il metodo non è piaciuto a tutti ma tant’è, si doveva dare un segno di discontinuità e così sarà.

Tra i nomi più papabili, oltre a Francesco Piccolo e Guia Soncini, tra gli amici più stretti di Benini, girano quelli di Alessandro Piperno, Pierluigi Battista e Pietrangelo Buttafuoco: rappresentano aree culturali e forse anche politiche diverse, […] qualche idea “altra” rispetto al passato dovrebbero portarla.

Radio Salone dà certamente della partita Luciana Littizzetto incaricata, secondo indiscrezioni, di occuparsi di «letteratura leggera» che supponiamo comprenda quell’area che va dai colleghi comici ai romanzi rosa, dalla young adult al neoromanticismo.

[…] bisogna considerare i diversi aspetti che si celano dietro questa probabile nomina. Littizzetto è personaggio senz’altro torinese in un Salone che sta depauperandosi di spirito sabaudo, conta un novero di vecchi fan in città e […] va in televisione anche se non ha più lo smalto dei tempi belli, insomma la sua popolarità sul video traina ancora, vieppiù dopo il trasloco vittimista e piangina da Rai3 alla Nove.

Leggerlo sotto altre lenti, l’invito di cui si vocifera -a suo modo sorprendente, dopo che si era parlato nei mesi scorsi di un Salone meno ideologico, unilateralmente partitico […] - sarebbe un’altra dimostrazione di forza della vecchia sinistra che in un modo o nell’altro dimostra di tenere saldamente il bordone della cultura tra le proprie mani.

[…] Finita un’era? Neanche per sogno: esce dalla porta e rientra dalla finestra. Durissima, proprio lo scorso Salone, contro i ministri Eugenia Roccella e Matteo Salvini, sarcastica ben oltre i limiti opposta a chi non la pensa come lei, Littizzetto si troverebbe questa volta coinvolta non più nel ruolo di ospite assoldata per far ridere con la sua satira politica unilaterale, bensì chiamata a un compito ben più ecumenico e ad ampio raggio che non sono troppo sicuro sia capace di svolgere.

Arrivasse a presentare un libro, suo o di qualcun altro, non ci sarebbe nulla da obiettare perché il Salone deve essere (anche se non lo è mai stato) una manifestazione larga e plurale, spazio dunque alle Littizzetto, agli Zerocalcare, persino ai Saviano se proprio si deve, piuttosto che farne dei martiri.

Il coinvolgimento nel piano editoriale, invece, è altra faccenda, dalle intenzioni ci saremmo aspettati nomi meno schierati, tanto per non ricadere nel solito stuolo di polemiche che ha accompagnato le ultime edizioni. Sarebbe bello, insomma, che il Salone del libro diventasse una cosa seria, anche divertente, nel rispetto della qualità, evitando lo svacco.

Non conoscendo i retroscena né i motivi di tale prestigioso incarico, dato ormai quasi per certo, […] la morale di questa storia è poi sempre la stessa: quando si parla di cultura la sinistra continua a esercitare il proprio diritto a fare sistema, la destra (ma mi verrebbe da dire gli altri, in non fazisti e sono tanti) più che puntare su monadi episodiche non riesce a fare. […]

